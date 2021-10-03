Два украинских моряка загадочно умерли в Бангладеш

Два украинских моряка скончались в четверг на борту иностранного балкерного судна, стоящего на якорной стоянке в порту Читтагонг (Бангладеш).

Об этом сообщила местная газета The Daily Star.

Моряки – 60-летний Геннадий Яценко и 31-летний Константин Ермак, прибывшие из Египта 19 сентября на судне под флагом Маршалловых островов AP Astarea. Корабль перевозил калийные удобрения.

Загадочная смерть

Во второй половине дня в четверг 30 сентября Ермак, который был слесарем на судне, был найден мертвым в своей каюте. Об этом рассказал Назмул Хуссейн Тутул, управляющий директор Shoreline Services, местного судового агента AP Astarea.

Яценко, который был вторым инженером AP Astarea, увидев мертвого товарища, почувствовал себя плохо. На катере Геннадия Яценко отвезли в местную больницу.

Но там врачам только осталось констатировать его смерть. Отмечается, что помощник портового санитарного врача, посетивший судно в пятницу, сказал, что не обнаружил следов травмы на теле Ермака.

Не выдержало сердце

Ни у двух погибших моряков, ни у остальных членов экипажа судна, которое должно было отплыть в порт Монгла после выгрузки 25 000 тонн удобрений, не было симптомов Covid.

Абсер подозревает, что у Яценко могла случиться остановка сердца после того, как он увидел мертвым своего младшего члена экипажа.

Основная причина смерти обоих будет названа после вскрытия

Тела обоих моряков будут доставлены после вскрытия на родину.