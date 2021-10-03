Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области ищут сбежавшего тракториста – по его вине погиб ребенок (фото)

В Одесской области ищут сбежавшего тракториста – по его вине погиб ребенок (фото)

Правоохранители объявили в розыск мужчину, который с селе Петрово под Одессой перевернул трактор с детьми в прицепе и сбежал с места аварии, в результате которой погиб 9-летний мальчик.

Подписаться

Об этом сообщают в управлении полиции в Одесской области.

Приметы разыскиваемого

Рост 175-185 см. Был одет в темно-синюю куртку и джинсы.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы, имеет дефект речи.

сбежавший тракторист

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией об этом мужчине, сообщить в Одесский РУП №2 по телефона (04852) 779-43-92, 0 (97) 647-19-40 или по спецлинии «102».

Вез в поле, но не довез

Напомним, в субботу, 2 октября, в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом. В момент происшествия в прицепе трактора находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие дети не пострадали.

После ДТП водитель трактора сбежал.

Как сообщают в соцсетях местные жители, дети решили подзаработать на сборе шляпок подсолнухов, и тракторист вез их в поле, но не довез.

Ранее в одном из сел Подольского района Одесской области полицейские застрелили мужчину, который открыл стрельбу из охотничьего ружья прямо на улице.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить