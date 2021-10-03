В Одесской области ищут сбежавшего тракториста – по его вине погиб ребенок (фото)

Правоохранители объявили в розыск мужчину, который с селе Петрово под Одессой перевернул трактор с детьми в прицепе и сбежал с места аварии, в результате которой погиб 9-летний мальчик.

Об этом сообщают в управлении полиции в Одесской области.

Приметы разыскиваемого

Рост 175-185 см. Был одет в темно-синюю куртку и джинсы.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы, имеет дефект речи.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией об этом мужчине, сообщить в Одесский РУП №2 по телефона (04852) 779-43-92, 0 (97) 647-19-40 или по спецлинии «102».

Вез в поле, но не довез

Напомним, в субботу, 2 октября, в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом. В момент происшествия в прицепе трактора находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие дети не пострадали.

После ДТП водитель трактора сбежал.

Как сообщают в соцсетях местные жители, дети решили подзаработать на сборе шляпок подсолнухов, и тракторист вез их в поле, но не довез.

Ранее в одном из сел Подольского района Одесской области полицейские застрелили мужчину, который открыл стрельбу из охотничьего ружья прямо на улице.