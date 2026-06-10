Ключевые моменты:

Температура морской воды у побережья Одессы составит +18…+19°C.

Днём воздух прогреется до +24…+26°C.

Осадков не ожидается, ветер будет слабым.

Температура моря в Одессе 10 июня: можно ли купаться

По прогнозу синоптиков, 10 июня вода у побережья Одессы прогреется до +18…+19°C.

Такую температуру многие уже считают комфортной для коротких заплывов, особенно в солнечную и спокойную погоду. При этом для любителей действительно тёплого моря вода пока может показаться освежающей.

Если планируете отдых на пляже, стоит учитывать разницу между температурой воздуха и воды: днём на солнце будет заметно теплее, чем во время купания.

Какая погода будет в Одессе 10 июня

Сегодня синоптики обещают в Одессе ясную погоду без существенных осадков.

Днём воздух прогреется до +24…+26°C, а ветер останется слабым — переменных направлений, со скоростью 3–8 м/с.

Такие условия подойдут и для прогулок вдоль моря, и для пляжного отдыха без сильной жары.

Напомним, в Одессе рассматривается возможность запуска почти всей береговой линии — от Ланжерона до 16-й станции Фонтана. Но решение зависит от проверок безопасности.