Ключевые моменты:
- Температура морской воды у побережья Одессы составит +18…+19°C.
- Днём воздух прогреется до +24…+26°C.
- Осадков не ожидается, ветер будет слабым.
Температура моря в Одессе 10 июня: можно ли купаться
По прогнозу синоптиков, 10 июня вода у побережья Одессы прогреется до +18…+19°C.
Такую температуру многие уже считают комфортной для коротких заплывов, особенно в солнечную и спокойную погоду. При этом для любителей действительно тёплого моря вода пока может показаться освежающей.
Если планируете отдых на пляже, стоит учитывать разницу между температурой воздуха и воды: днём на солнце будет заметно теплее, чем во время купания.
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Какая погода будет в Одессе 10 июня
Сегодня синоптики обещают в Одессе ясную погоду без существенных осадков.
Днём воздух прогреется до +24…+26°C, а ветер останется слабым — переменных направлений, со скоростью 3–8 м/с.
Такие условия подойдут и для прогулок вдоль моря, и для пляжного отдыха без сильной жары.
Напомним, в Одессе рассматривается возможность запуска почти всей береговой линии — от Ланжерона до 16-й станции Фонтана. Но решение зависит от проверок безопасности.