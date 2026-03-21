Ключевые моменты:

21 марта ожидается умеренная магнитная буря уровня G2.

Воздействие на метеозависимость: усталость, головная боль, раздражительность, нарушение сна; реакция индивидуальна.

Подготовка: пить воду, избегать кофеина, соблюдать режим сна, мониторить самочувствие.

Ожидаемая интенсивность

В субботу, 21 марта 2026 года, геомагнитная активность существенно возрастет из-за влияния корональных выбросов массы (CME) и скоростного солнечного ветра из корональной дыры.

Прогноз NOAA указывает на нестабильность магнитного поля Земли в течение суток с основным риском в первые часы утра по универсальному времени. Хотя базовый сценарий – умеренная буря G2, небольшая неопределенность из-за CME может привести к более сильным всплескам.

Соответственно, метеозависимые люди могут почувствовать усталость, головную боль, раздражительность или нарушение сна, поскольку бури влияют на атмосферное давление и самочувствие. Реакция индивидуальна, поэтому не все заметят изменения, но следует избегать стресса и следить за режимом. Советы по подготовке:

Пейте больше воды и избегайте кофеина.

Соблюдайте режим сна и легкую физическую активность.

Мониторьте самочувствие и обратитесь к врачу при сильном дискомфорте.

Также читайте: Сезон отпусков близится: как Одесса готовится принимать туристов в 2026 году.