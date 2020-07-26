Моряк, девочка и кот: старый тополь в одесском дворе превратили в скульптурную композицию (фото)

Старый одесский дворик на улице Успенской пополнил список дворов с памятниками: там из давнего-давнего тополя, вернее, от того, что от него осталось, создана целая скульптурная композиция: моряк в тельняшке и с палочкой обнимает внучку-школьницу с портфелем. У их ног — конечно же, котик. Над ними — гроздья винограда.

Виноградом и в самом деле увито все в этом старом дворике на Успенской, живые ветви и гроздья словно перерастают в созданные скульптором. И хотя ворота дома (привычная картина) крепко закрыты на замок, увидеть скульптуру можно и через решетку. Она словно встречает входящих, находясь у самого входа во двор. Рядом со скульптурой — скамейка.

Как сообщается официально (открытие скульптуры состоится 28 июля), композиция называется «Одесский тополь — жизнь продолжается». Идею ее установки подсказал краевед Олег Губарь.

Растущий во дворике пирамидальный тополь, у которого теперь появилась вторая жизнь, и сам был, по сути, памятником. Он был огромен и очень стар (установлено, что он «родился» еще в середине 19 века). Создал скульптуру мастер, резчик по дереву Александр Коваленко, в создании принимал участие художник Валерий Сыров.

Композиция довольно необычна уже хотя бы тем, что в ней нет «мультяшности». При этом есть «одесскость», передана та самая «эстафета поколений», когда меняется очень многое, но при этом многое же и остается неизменным.

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