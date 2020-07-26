Субмарина с педалями: первую подводную лодку Джевецкий испытал в Одессе

Он происходил из семьи польских дворян, среди владений которых был участок земли в Одессе с дачей на Малом Фонтане.

Джевецкий учился в Париже, где подружился с Гюставом Эйфелем, создателем знаменитой башни. Во Франции он начал изобретать различные приборы и механизмы, часть из которых продемонстрировал на Венской выставке 1873 года. Их увидел великий князь Константин Николаевич и предложил Джевецкому стать совещательным членом Морского технического комитета. Джевецкий согласился и переехал в Санкт-Петербург.

После русско-турецкой войны он поселился на даче в Одессе и занялся изобретательством. Здесь он разработал свой первый проект боевой подводной лодки, которую назвал «Подаскаф». Она была оборудована велосипедным приводом и могла погружаться на глубину 14 метров. Джевецкий рассчитывал, что с помощью таких лодок российский флот сможет бороться с турецкими кораблями, устанавливая под них мины.

Подводная лодка была построена на одесском заводе Гулье Бланшара, а деньги на это выделил Федор Родоканаки. Узнав об изобретении Джевецкого, в Одессу, чтобы увидеть субмарину в действии, даже прибыл вице-адмирал Николай Аркас. Вторая — усовершенствованная — подводная лодка была построена уже в Санкт-Петербурге, а испытывали ее на Серебряном озере в Гатчине.

Спустя несколько лет, в 1885 году, Джевецкий создал первую в мире подводную лодку с электрическим двигателем, что положило начало новому направлению в подводном судостроении.

Кроме субмарин, Джевецкий первым в стране сконструировал механический прибор для автоматической прокладки курса корабля на карте. Он также известен как изобретатель самолетов собственной конструкции и основоположник расчета пропеллеров.

С 1892 года Стефан Джевецкий жил во Франции, где занимался в основном коммерческой деятельностью.

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