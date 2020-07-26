COVID-19: в Одесской области за сутки заболели более 60 человек

По состоянию на воскресенье, 26 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 64 849 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 920 новых случаев заболевания. 20 человек умерли и 310 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 35 807 пациентов выздоровели, 1 610 человек умерли.
В Одесской области за сутки зарегистрировали 61 новый случаев заболевания. Никто не умер и не выздоровел. На данный момент болеют 1 637 жителей Одесской области.