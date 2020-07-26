COVID-19: в Одесской области за сутки заболели более 60 человек

В одесском аэропорту заработал пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус. Услуга доступна для пассажиров, прибывающих из стран «красной зоны» — где зафиксирован высокий уровень заболеваемости COVID-19. Кроме того, на сегодняшний день одесситы могут отправиться в 39 стран мира. Но для пересечения границы ряда из них также потребуются результаты ПЦР-теста на коронавирус. Мы узнали, где и почем можно сдать анализ.

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