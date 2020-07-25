В Нерубайском открывается краеведческий музей (фото)

Под Одессой, в селе Нерубайское открывается краеведческий музей.
Об этом рассказал краевед, исследователь катакомб Владислав Масленко. Музей открывает краевед и коллекционер Сергей Новицкий.
Сейчас уже готов один зал Музея, первые посетители уже стали его гостями, хотя официальное открытие состоится позже.
– Так что кого ветром занесет в Нерубаи, добро пожаловать в гости к Сергею, получите прекрасные впечатления — он прекрасный рассказчик, и каждая вещь имеет свою историю, — сообщает Владислав.
Новый Музей находится на территории музея партизанской славы в Нерубайском.
Фото экспонатов смотрите в галерее:
Фото: Владислав Масленко