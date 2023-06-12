Экоактивист, биохимик Владислав Балинский: «Черное море – водоем с очень хрупкой биологической системой»

Экоцида такого масштаба, такого массового воздействия на природу мир не наблюдал со времен аварии н Чернобыльской АЭС, отмечает экоактивист Владислав Балинский. Но тогда была сохранен ландшафт, среда обитания. И это позволило биоценозу восстановиться.

Громадный водный поток, хлынувший из взорванного Каховского водохранилища, уничтожил живые организмы вместе со средой их обитания. При этом пострадала огромная часть объектов природно-заповедного фонда Херсонщины: Национальные природные парки «Нижнеднепровский», «Олешковские пески», «Белобережье Святослава», региональный ландшафтный парк Кинбурнская коса…

— Это не просто затопление территории, а, фактически, смыв громадных участков суши, — рассказывает Владислав Балинский. — Река, понятно, уже изменила свое русло. И все, что смыло, отнесла в море: грунт, растения, живые организмы, бактерии, смывы со скотомогильников, разрушенных очистных сооружений, выгребных ям…К тому же, Каховское водохранилище располагалось в бассейне большого количества промышленных предприятий. Оно и создавалось, как объект водоснабжения агропромышленного комплекса. Именно поэтому на дне водоема в осадочных породах сохранилось очень много различных опасных веществ-загрязнителей. Пока они находились в осажденном состоянии — были выведены из пищевых цепочек. А сейчас все это бурлящими потоками поднялось. Опасные вещества включаются в пищевые сети, представляя очень серьезную угрозу.

Все это было вынесено в Черное море. Буквально через три дня после порыва рашистами Каховской плотины можно было увидеть первые признаки поступления фронта пресной загрязненной воды со смывами.

— Частично можно было наблюдать нерастворимую взвесь – она придала воде насыщенный буро-зеленый оттенок. Вода стала густой. Зафиксированная соленость в среднем по Одесскому заливу уменьшилась почти в три раза, — отмечает эколог. — К тому же, кроме взвеси в акваторию пришло гигантское количество мусора: пластика, пенопласта. Матрацы, подушки плавают, крыши и даже целые дома. Тот есть — различные сложно разлагаемые отходы, которые в природе могут разлагаться сотнями лет.

Высокая концентрация загрязнения, низкая соленость и, тому же, высокие температуры создают опасность массового «цветения» моря, предостерегает Балинский. Мы помним нашествие сине-зеленых цианобактерий и цветение красных динофлагиллятов, вырабатывающих опасные для человека токсины.

— Все эти организмы усиленно поглощают из воды кислород. А это приводит к массовым заморам. К тому же, Черное море – водоем с очень хрупкой биологической системой. Несмотря на то, что его глубина более 2000 метров, слой жизни в нем – чуть больше 100 метров. Остальная часть Черного моря, практически, мертвая. Вернее, там своя жизнь — сероводородная. Поэтому такие воздействия на биосистему Черного моря очень опасны, — убежден эколог. — Я думаю, что нам придется еще десятилетия изучать их последствия. И в первую очередь необходимо что-то делать с мусором, который скопился на побережье. Недавний шторм начал переламывать сотни тонн этих останков. Они уходят на дно, образуют карманы органики. А эта органика потом начнет гнить, разлагаться. И будет вторичное загрязнение акватории. Для мелководного шельфа Одесского залива это очень серьезное экологическое бедствие. Я думаю, что и Румыния, Болгария, Турция однозначно ощутят на себе этот экоцид.

Владислав Балинский

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