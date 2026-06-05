Ключевые моменты:
- Ночью 5 июня под удар попали пять судов в Мариуполе, Бердянске и у побережья Крыма.
- По данным украинской стороны, суда перевозили зерно, топливо и военные грузы.
- Все цели имели закрашенные названия и выключенные системы отслеживания.
Атака на суда в Мариуполе, Бердянске и у Крыма: что известно
О проведении операции сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.
По его словам, украинские беспилотники атаковали грузовые суда и танкеры, которые находились в портах временно оккупированных Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежной зоне Крыма.
Общая особенность всех целей, как утверждается, — попытка скрыть происхождение и маршруты. Военные заявляют, что названия судов были закрашены, а транспондеры и радары отключены.
По информации, озвученной командованием Сил беспилотных систем, суда могли использоваться для перевозки зерна с оккупированных территорий, топлива и других грузов, связанных с обеспечением российской деятельности.
Роберт Бровди прокомментировал операцию коротко:
«Птицы 1 ОЦ СБС вежливо посетили сухогрузы и танкер. Хорошая оптика, тяжелые стокилограммовые аргументы. Дальше будет».
Официальной информации о масштабах повреждений судов на момент публикации нет.
Напомним, вчера украинские подразделения беспилотных систем заявили о новом этапе войны дронов на Донбассе. Теперь украинские операторы наносят удары непосредственно по объектам внутри Донецкого аэродрома — поражают пусковые позиции, склады, технику и расчеты. Также под огневой контроль взяли логистику оккупированной Горловки.
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