Новости Одессы и Одесской области

По-нашему, по-рыжему: одесситы окунулись в волны фестивального позитива (фоторепортаж)

По-нашему, по-рыжему: одесситы окунулись в волны фестивального позитива (фоторепортаж)

Когда в самом конце августа у Дюка собираются рыжие люди, рыжие собаки и даже коты, то это означает, что скоро – День города. А еще это означает, что одесситы окунаются в волны сплошного позитива: в Одессе – фестиваль «Рыжий город». И у него юбилей – он проходит уже в пятый раз.

Организатор фестиваля Наталья Делиева еще раз напоминает: само понятие «рыжий город» привнес в нашу жизнь одесский писатель Георгий Голубенко. А рыжий – значит солнечный, и это тот момент, когда в Одессе царит радость, сплошной позитив, единое стремление – пребывать в юморе и улыбаться.

Рыжий город36

Наталья Делиева

Никакого пессимизма! А какой может быть пессимизм, если на фестивале хорошо всем?! Он общедоступен, он интересен и самым пожилым, и самым-самым юным. И даже если Бог не подарил вам рыжий цвет волос, все равно будет хорошо!

Здесь проходят по рыжей дорожке, и она ничуть не хуже всех знаменитых красных. Есть лишь одно условие для того, чтобы по ней пройтись: обязательно пребывать в рыжем настроении.

Впрочем, здесь все по-нашему, по-рыжему – смех, обучение народным танцам Шотландии (в этой стране больше всего рыжеволосых). А танцуют, опять-таки, подчеркнем, не только рыжеволосые – танцуют все!

Конкурсы, одаривание мороженым, музыка – все это переливается в рыжих, золотых, солнечных переливах, все сияет, и площадь перед Дюком наполняется праздником, улыбками и весельем.

А вот королева и король, которых избирают здесь же, должны быть рыжеволосы. И претендентов на корону и престол набралось немало. Королева была избрана наибольшим количеством аплодисментов и приветственных возгласов. А потом ее величество, увенчанное короной, выбрала себе короля из представленных рыжеволосых претендентов. Итак, рыжеволосые одесситы Елена и Михаил стали коронованными рыжими королевскими особами, и теперь их величества поведут парад рыжих от Дюка в Горсад, где в Летнем театре…

Рыжий город35

Королева и король фестиваля (одесситы Елена и Михаил)

…А в Летнем театре собирается народ, места занимает, а перед тем любуется выставками рисунков взрослых и детей, посвященных рыжим людям, живущим с рыжим настроением в рыжем городе. И хочется все это писать с большой буквы, потому что, оказывается, истинный одесский позитив живет и царствует, и это тоже – по-нашему.

Вам мало? Тогда можно любоваться «рыжей» фотосушкой. О каждом полотне, каждом рисунке, каждой фотографии (лучшие были избраны зрителями и получили призы) можно писать отдельный рассказ. Но как успеть, если одесская тетя Циля уже нервничает на весь Горсад:

– Ой, а шо ж это так много народу?! И все – рыжие!.. Я ж не ждала никаких гостей!

Ага, не ждала! Гости такие, что не принять невозможно: рыжий парад весело ворвался в Горсад, прошел через него, поражая на ходу тех кто «был не в курсе». И вот уже Летний театр заполонили участники фестиваля и зрители. Впрочем, трудно здесь было разобрать, кто есть кто.

Праздник получился один на всех: фестиваль «Рыжий город» стал уже в пятый раз поистине народным одесским фестивалем. И каждый здесь был рыжим. То есть, позитивным, то есть, забывшим о печалях – солнечным и излучающим радость.

Рыжий город
Рыжий город2
Рыжий город3
Рыжий город4
Рыжий город5
Рыжий город6
Рыжий город7
Рыжий город8
Рыжий город9
Рыжий город10
Рыжий город11
Рыжий город12
Рыжий город13
Рыжий город14
Рыжий город15
Рыжий город16
Рыжий город17
Рыжий город18
Рыжий город19
Рыжий город20
Рыжий город21
Рыжий город22
Рыжий город23
Рыжий город24
Рыжий город25
Рыжий город26
Рыжий город27
Рыжий город28
Рыжий город29
Рыжий город30
Рыжий город31
Рыжий город32
Рыжий город33
Рыжий город34

Фото автора

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить