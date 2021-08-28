По-нашему, по-рыжему: одесситы окунулись в волны фестивального позитива (фоторепортаж)

Когда в самом конце августа у Дюка собираются рыжие люди, рыжие собаки и даже коты, то это означает, что скоро – День города. А еще это означает, что одесситы окунаются в волны сплошного позитива: в Одессе – фестиваль «Рыжий город». И у него юбилей – он проходит уже в пятый раз.

Организатор фестиваля Наталья Делиева еще раз напоминает: само понятие «рыжий город» привнес в нашу жизнь одесский писатель Георгий Голубенко. А рыжий – значит солнечный, и это тот момент, когда в Одессе царит радость, сплошной позитив, единое стремление – пребывать в юморе и улыбаться.

Никакого пессимизма! А какой может быть пессимизм, если на фестивале хорошо всем?! Он общедоступен, он интересен и самым пожилым, и самым-самым юным. И даже если Бог не подарил вам рыжий цвет волос, все равно будет хорошо!

Здесь проходят по рыжей дорожке, и она ничуть не хуже всех знаменитых красных. Есть лишь одно условие для того, чтобы по ней пройтись: обязательно пребывать в рыжем настроении.

Впрочем, здесь все по-нашему, по-рыжему – смех, обучение народным танцам Шотландии (в этой стране больше всего рыжеволосых). А танцуют, опять-таки, подчеркнем, не только рыжеволосые – танцуют все!

Конкурсы, одаривание мороженым, музыка – все это переливается в рыжих, золотых, солнечных переливах, все сияет, и площадь перед Дюком наполняется праздником, улыбками и весельем.

А вот королева и король, которых избирают здесь же, должны быть рыжеволосы. И претендентов на корону и престол набралось немало. Королева была избрана наибольшим количеством аплодисментов и приветственных возгласов. А потом ее величество, увенчанное короной, выбрала себе короля из представленных рыжеволосых претендентов. Итак, рыжеволосые одесситы Елена и Михаил стали коронованными рыжими королевскими особами, и теперь их величества поведут парад рыжих от Дюка в Горсад, где в Летнем театре…

…А в Летнем театре собирается народ, места занимает, а перед тем любуется выставками рисунков взрослых и детей, посвященных рыжим людям, живущим с рыжим настроением в рыжем городе. И хочется все это писать с большой буквы, потому что, оказывается, истинный одесский позитив живет и царствует, и это тоже – по-нашему.

Вам мало? Тогда можно любоваться «рыжей» фотосушкой. О каждом полотне, каждом рисунке, каждой фотографии (лучшие были избраны зрителями и получили призы) можно писать отдельный рассказ. Но как успеть, если одесская тетя Циля уже нервничает на весь Горсад:

– Ой, а шо ж это так много народу?! И все – рыжие!.. Я ж не ждала никаких гостей!

Ага, не ждала! Гости такие, что не принять невозможно: рыжий парад весело ворвался в Горсад, прошел через него, поражая на ходу тех кто «был не в курсе». И вот уже Летний театр заполонили участники фестиваля и зрители. Впрочем, трудно здесь было разобрать, кто есть кто.

Праздник получился один на всех: фестиваль «Рыжий город» стал уже в пятый раз поистине народным одесским фестивалем. И каждый здесь был рыжим. То есть, позитивным, то есть, забывшим о печалях – солнечным и излучающим радость.

Фото автора