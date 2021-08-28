День города в Одессе: кто примет участие в гала-концерте (видео)

Одесский городской совет представил анонс гала-концерта на Потемкинской лестнице, который состоится в День города 2 сентября.
Так, одесситов ждут хиты легендарной группы Queen в сопровождении симфонического оркестра Hardy Orchestra и американского рок-исполнителя Джеффа Скотта Сото.
Кроме того, в концерте примут участие несколько специальных гостей, в том числе Mozgi, In-grid и коллектив Artik&Asti.
Ведущий вечера – известный украинский артист, продюсер и телеведущий Потап.
Ранее «Одесская жизнь» представила полную программу празднования Дня города в Одессе.
Фото: скриншот с видео, видео: Думская, 1