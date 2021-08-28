День города в Одессе: кто примет участие в гала-концерте (видео)

Студентка из Измаила попала на обложку известного журнала мод Начинающая модель из города Измаила Одесской области Вера Бошкова попала на обложку сентябрьского номера известного модного журнала Vogue UA. ПОДРОБНЕЕ

На Одесской киностудии покажут добрый фильм о создателе зоопарка Завтра, 27 августа, на Одесской киностудии (Французский бульвар, 33) состоится премьера фильма «Улыбка львицы», посвященного легендарному одесситу норвежского происхождения Генрику Бейзерту, который создал и сохранил в годы Второй мировой войны Одесский зоопарк. ПОДРОБНЕЕ