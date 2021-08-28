«Одесса Прайд-2021»: «радужные» флаги, радикалы и кордоны полиции (фоторепортаж)

Сегодня, 28 августа, в Одессе состоялось два радикально противоположных мероприятия – ЛГБТ-парад в рамках фестиваля «Одесса Прайд-2021» и митинг их идейных противников – националистов из радикальной организации «Традиция и порядок».

Представители ЛГБТ-движения собрались у Воронцовской колоннады, где провели акцию «Открытый микрофон», а после прошли маршем до Приморского бульвара. «Традиционалисты» организовали свой митинг у здания одесской мэрии, где поджидали участников Прайда. Но, к счастью, серьезных столкновений между двумя группировками не случилось, чему немало поспособствовали правоохранители – они устроили оградительные кордоны, защищая участников ЛГБТ-парада от возможных нападений.

Наш фотокорреспондент посетил оба мероприятия и сделал ряд показательных фото:

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня одесским радикалам не удалось сорвать ЛГБТ-Прайд, и они сорвали флаг Евросоюза с флагштока у здания мэрии. Нескольких наиболее ретивых активистов задержали полицейские.

Ранее в центре Одессы прошел православный марш в поддержку традиционных семейных ценностей.

А еще сегодня в Одессе состоялось намного более позитивное мероприятие: фестиваль «Рыжий город».