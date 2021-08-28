В Одессе решили «лечить» участников гей-парада молитвами и Библией (видео)

Сегодня, 28 августа, в Одессе накануне шествия представителей ЛГБТ их противники устроили свою акцию в Горсаду.

Как сообщает одесский Телеграм-канал «Одесса INFO», представители городских православных организаций уже с утра читают лекции против ЛГБТ. Также они развесили на Ротонде плакаты с цитатами из Библии и заявили о намерении освобождать молитвами участников предстоящего Марша равенства от «греховной зависимости».



В комментариях к публикации одесситы бурно отреагировали на происходящее. Многие не одобрили действия «традиционалистов». Вот некоторые из них:

Лучше бы они молитвы против алкоголизма читали Лучше бы читали лекции против насилия Идиотизм То все злые люди, у которых мало секса в жизни, вот и злятся на ЛГБТ… Секс это класс Я не могу понять, каким образом религия должна повлиять на п…сов, если они явно не религиозные Во-первых, это сектанты!!! Я не фанат ЛГБТ, но мне всё таки интересно: насколько скучной должна быть жизнь у людей, чтобы потратить свой выходной на парад против геев

Но нашлись и те, кому не по нраву мероприятия представителей секс-меньшинств:

Борьба была равна – боролись два г…на Разве свобода слова это не выслушивания обеих сторон? Ну, если одни имеют право устраивать прайд, то и другие имеют право быть против Господь будет наказывать таких людей, как уже было в Садоме и Гоморре) для Бога это мерзость, так написано в Библии.

Напомним, Марш равенства представителей ЛГБТ должен состояться в Одессе сегодня, 28 августа, в 16:00. Он пройдет в рамках фестиваля квир-культуры «Одесса Прайд-2021». Это мероприятие проводится с 24 по 29 августа под лозунгом «Жить свободно, жить без страха!».

Ранее организаторы фестиваля «Одесса Прайд-2021» обратилась в полицию с заявлением об угрозах со стороны представителей «традиционалистской» общественной организации.

Фото: скриншот с видео, видео: Телеграм-каналов Xydessa и Одесса INFO