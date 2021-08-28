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В Одессе верующие дали «ответку» ЛГБТ-прайду – устроили свой марш (фото)

В Одессе верующие дали «ответку» ЛГБТ-прайду – устроили свой марш (фото)

Сегодня, 28 августа, в центре Одессы прошел православный марш в поддержку традиционных семейных ценностей. Этот марш, посвященный сегодняшнему празднику Успения Пресвятой Богородицы, стал своего рода «ответкой» на парад, который планируют провести в этот же день представители ЛГБТ.

Участники марша, в числе которых были замечены и священнослужители, держали в руках иконы Божьей Матери, разноцветные воздушные шары, а также плакаты «Православна родина – мiцна Украина», «Щаслива родина – мати, батько та дитина» и «Тато, мама, я – православна сiмья». Они прошли от Соборной площади до Приморского бульвара, где должен состояться праздничный концерт.

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Напомним, в 16:00 в Одессе стартует альтернативный ЛГБТ-прайд. Охранять безопасность будут 400 сотрудников полиции. Уже сейчас в центр съезжаются машины силовиков.

Как сообщалось ранее, сегодня утром противники ЛГБТ-движения устроили свою акцию в Горсаду. Они развесили плакаты с цитатами из Библии и заявили о намерении освобождать молитвами участников предстоящего Марша равенства от «греховной зависимости».

Фото: Телеграм-канал Одесса City News

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Редакция ПРОФИЛЬ

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