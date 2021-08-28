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Одесским радикалам не удалось сорвать ЛГБТ-Прайд – ограничились флагом Евросоюза у мэрии (фото)

Одесским радикалам не удалось сорвать ЛГБТ-Прайд – ограничились флагом Евросоюза у мэрии (фото)

Сегодняшняя акция ЛГБТ-активистов в центре Одессы завершилась без столкновений и потасовок, несмотря на попытки провокаций со стороны противников Прайда из радикальной организации «Традиция и порядок», известных своим агрессивным поведением.

Акция в рамках фестиваля квир-культуры стартовала возле Воронцовской колоннады. Затем ее участники прошли маршем в сторону Дюка и далее – по Приморскому бульвару, где их уже поджидали «традиционалисты». Тем не менее, правоохранители полностью очистили от радикалов Приморский бульвар и заблокировали его со всех сторон.

ЛГБТ-Прайд

ЛГБТ-Прайд под защитой

В тог же время рядом проходил еще один фестиваль – «Рыжий город» со своим шествием, а это создало дополнительные трудности для стражей порядка. Но, надо отдать должное, со своей задачей они успешно справились. Нескольких наиболее активных буянов полицейские оперативно задержали. «Парад рыжих» также не пострадал.

задержание радикалов

задержание радикалов2

Между тем, кое-что сорвать радикалам все же удалось: флаг Евросоюза возле здания одесской мэрии. Сейчас на флагштоке остались лишь национальный флаг и флаг города.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, 28 августа, в центре Одессы прошел православный марш в поддержку традиционных семейных ценностей.

А еще противники ЛГБТ-движения устроили свою акцию в Горсаду.

Ранее организаторы фестиваля «Одесса Прайд-2021» обратилась в полицию с заявлением об угрозах со стороны представителей «традиционалистской» общественной организации.

Источник и фото: Телеграм-канал «Думская»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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