Ключевые моменты:

Молдова готовит досье для требования компенсаций от России за ущерб энергетике и загрязнению Днестра.

Правительство системно документирует потери, фиксирует инциденты для передачи Москве в надежде на международную поддержку.

Последствия экологического ущерба – длительные для экосистемы, флоры и фауны.

В Кишиневе документируют потери от действий РФ

Молдова активно готовит пакет документов для требования возмещения от России ущерба энергетической системе и экологического ущерба от загрязнения Днестра.

По информации молдавских СМИ, правительство систематически оценивает все потери и документирует инциденты, формируя исчерпывающее досье. Эти материалы планируют передать Москве в надежде на поддержку от международного сообщества.

Вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой подчеркнул необходимость тщательной работы перед передачей документов российской стороне. К слову, правительство Молдовы обязано применять все юридические инструменты для защиты прав страны.

«Мы должны подготовить это досье подробно и отправить его в Россию, рассчитывая на выгодный международный фон для компенсаций», — заявил Попшой.

Министр также упомянул о систематических нарушениях Россией норм международного права, в частности в контексте войны в Украине. Досье будут переданы независимо от перспектив успеха.

Следует отметить, что предварительные подсчеты ущерба энергетике уже превысили миллионы леев. Оценка экологического ущерба от загрязнения Днестра продолжается. По словам Попшоя, последствия для экосистемы, флоры и фауны окажутся длительными.

Напомним, риски для Одесской области усугубляются из-за близости к непризнанному Приднестровью.