Компания OnlyFans сообщила о смерти своего владельца, американца с украинскими корнями Леонида Радвинского, умершего в возрасте 43 лет от рака.

Следует отметить, что Леонид Радвинский родился в 1982 году в Одессе. Впоследствии его родина эмигрировала в США, где Леонид и вырос. Он окончил Северо-Западный университет в Чикаго в 2002 году. В OnlyFans бизнесмен успешно развивал компанию по производству вебкамер для контента для взрослых.

OnlyFans — это онлайн-платформа, где звезды, модели для взрослых и создатели контента для взрослых размещают фото и видео, а подписчики платят ежемесячную подписку за доступ. Платформа была запущена в 2016 году, через два года перешла под контроль Радвинского. Он оставался основным акционером до конца жизни, хотя недавно вел переговоры по ее продаже.

Всего в 2025 году OnlyFans распределила дивиденды на сумму более 700 миллионов долларов. Общая стоимость сервиса достигает миллиарда.

Что касается личной жизни, то Радвинский держал его в строжайшей тайне. В отдельных интервью он упоминал о значительных вложениях времени, сил и средств в благотворительность и технологические проекты. Сам себе описывал как страстного читателя, шахматиста и новичка-пилота вертолета.

В 2023 году CoinDesk информировало, что OnlyFans перечислил около 1,5 миллиона долларов в криптовалюте в поддержку Украины. В общей сложности платформа предоставила более 5 миллионов долларов на гуманитарные проекты, связанные со страной.

