Ключевые моменты:

Ветропарк в Одесской области: 124 МВт, инвестиции свыше €220 млн от Horizon Capital и Notus Energy.

Фонд HCCF привлек €152 млн, фокус на энергетику, цифру и строительство.

Первый из трех объектов Notus Energy в Украине.

Что известно об восстановлении Украины

Американо-украинская кампания Horizon Capital вместе с немецкой Notus Energy заключили договор по финансированию ветропарка в Одесской области мощностью 124 МВт.

Horizon Capital недавно успешно запустил Фонд Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF) для помощи в восстановлении и модернизации важных отраслей украинской экономики.

В целом Фонд инвестирует в такие направления, как энергетика, цифровая инфраструктура и строительство. Ну, а первым проектом Catalyst Fund стал именно этот ветропарк от Notus Energy в Одесской области.

Общая стоимость проекта — более 220 млн евро, с большой долей долгового финансирования от международных учреждений, в частности EBRD, IFC, Swedfund, BIO и Green for Growth Fund (GGF).

Стоит отметить, что ветропарк — первый из трех объектов Notus Energy в Украине, который будет иметь мощность около 300 МВт. Он является частью более широкого портфеля возобновляемых источников энергии компании в стране, достигающей более 1,3 ГВт на разных этапах.

