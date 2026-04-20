Ключевые моменты:

Масштабные ремонты в Одессе 20 апреля: обновления дорог, тротуаров и хабов в нескольких районах.

Предупреждение: возможны пробки, планируйте маршрут заранее.

Пробки неизбежны

Сегодня 20 апреля коммунальные службы Одессы продолжают модернизацию дорожной сети в нескольких районах. Обновления касаются ключевых артерий, междомовых путей и пешеходных зон.

В частности, восстанавливают проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги, а также ключевой транспортный хаб – проспект Небесной Сотни.

Также параллельно идет ремонт на улице Пантелеймоновской и комплексное обновление тротуаров на улице Ризовской — от Розкидайловской до Тараса Кузьмина.

В Пересыпском районе акцент делают на проспекте Князя Владимира Великого (от Кишиневской до Давида Ойстраха) и улицы Академика Заболотного (до Крымской). Техника также работает на улице Приморской – от переулка Газового до Польского спуска. Будьте внимательны из-за возможных пробок.

