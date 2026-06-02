Ключевые моменты:

Во вторник, 2 июня, геомагнитная активность поднимется до 4 баллов (желтый уровень), что означает умеренные колебания.

Полноценный «красный» геомагнитный шторм накроет планету уже в среду, 3 июня.

Метеочувствительным людям рекомендуют скорректировать график и снизить физические нагрузки.

Прогноз магнитных бурь на 2 июня 2026 года

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, во вторник, 2 июня, на смену спокойному «зеленому» уровню придет умеренное геомагнитное возмущение. Мощность колебаний достигнет K-индекса 4. Это еще не полноценный сильный шторм, но уже ощутимый всплеск, способный вызвать легкое недомогание, сонливость, фоновую головную боль или незначительные скачки артериального давления у чувствительных людей.

Данные колебания станут переходным этапом к среде, 3 июня, когда Землю накроет сильная буря «красного» уровня с K-индексом до 5-6 баллов.

Что такое магнитные бури и как себя защитить

Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц, которые достигают нашей планеты. Их интенсивность измеряется по шкале геомагнитного индекса (Kp и уровни G1-G5).

Чаще всего такие явления могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая усталость, головные боли или снижение концентрации.

Чтобы легче перенести периоды повышенной солнечной активности, обычно рекомендуют:

соблюдать режим сна и отдыха;

пить достаточно воды;

избегать чрезмерных нагрузок и стресса;

больше времени проводить на свежем воздухе.

