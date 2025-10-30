Ключевые моменты:
- 30 октября ожидаются магнитные бури, которые могут оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей.
Магнитные бури 30 октября: прогноз и влияние
За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса C (такие вспышки практически не влияют на Землю). Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня незначительного шторма. Вероятность малого геомагнитного шторма – 20%, сообщает сайт METEOPROG.
Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в четверг, 30 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (оранжевый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.
Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.
Как поддержать себя 11 октября:
- Соблюдайте режим сна и питания.
- Избегайте тяжелой пищи, алкоголя, кофе, чрезмерно соленого и острого.
- Пейте достаточное количество воды.
- Проводите время на свежем воздухе.
- Легкая физическая нагрузка поможет оставаться в тонусе.
- Минимизировать стрессы и конфликты.
- При хронических болезнях – держите под рукой лекарство.
