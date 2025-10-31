Ключевые моменты

Магнитное поле останется стабильным, новых вспышек на Солнце за последние сутки не наблюдалось.

Ожидаются умеренные возмущения, метеочувствительные могут ощутить дискомфорт и недомогание.

Прогноз магнитных бурь на 31 октября

Магнитные бури – это изменения в магнитном поле Земли, возникающие под влиянием солнечной активности: вспышек, корональных выбросов и потоков солнечного ветра. Такие колебания могут вызвать проблемы с работой связи, навигационных систем и электросетей, а также усугублять самочувствие метеочувствительных людей.

По данным сайта Meteoprog и прогноза NOAA, в пятницу, 31 октября, сильных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле будет от нестабильного до активного, а вероятность небольшого шторма составляет всего 15%.

Солнечная активность остается очень низкой, вспышек на Солнце за последние сутки не зафиксировано. При кратковременном повышении активности до K-индекса 4 возможны краткие всплески, но они не вызовут глобальных последствий.

При этом метеозависимые люди могут испытывать головную боль, слабость, усталость, перепады давления, нарушение сна или раздражительность. Для большинства эти симптомы будут легкими или почти незаметными. Самыми чувствительными остаются люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

Чтобы легче перенести такие дни, врачи советуют:

высыпаться (не менее 7–9 часов сна),

пить больше воды,

питаться легко,

больше гулять на свежем воздухе.

Если самочувствие ухудшается — лучше измерить давление и пульс и обратиться к врачу.

Важно: активность Солнца может меняться, поэтому прогноз стоит периодически обновлять.