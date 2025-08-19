Ключевые моменты

19 августа ожидаются магнитные бури, которые могут оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), во вторник, 19 августа, перерастут в магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), ощутимую для метеозависимых людей.

Сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными. Возможность малого геомагнитного шторма оценивается в 30%.

Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Когда эти частицы достигают земной магнитосферы, происходит возмущение, которое ученые классифицируют как геомагнитную бурю.

Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.

Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.

Как поддержать себя во время магнитных бурь