Ключевые моменты
- 19 августа ожидаются магнитные бури, которые могут оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей.
Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), во вторник, 19 августа, перерастут в магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), ощутимую для метеозависимых людей.
Сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1, сообщает сайт Meteoprog.UA.
Магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными. Возможность малого геомагнитного шторма оценивается в 30%.
Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Когда эти частицы достигают земной магнитосферы, происходит возмущение, которое ученые классифицируют как геомагнитную бурю.
Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.
Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.
Как поддержать себя во время магнитных бурь
- Соблюдайте режим сна и питания.
- Избегайте тяжелой пищи, алкоголя, кофе, чрезмерно соленого и острого.
- Пейте достаточное количество воды.
- Проводите время на свежем воздухе.
- Легкая физическая нагрузка поможет оставаться в тонусе.
- Минимизировать стрессы и конфликты.
- При хронических болезнях – держите под рукой лекарство.