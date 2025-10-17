И поскольку грядет очередная «историческая встреча» в США, наш сегодняшний выпуск будет «тематическим». Ведь пока мир гудит после заявлений Трампа про «Томагавки» для Украины, кое-кто в Кремле уже занервничал, а соцсети уже запустили свои «томагавки»… в виде мемов! Мы собрали для вас самые меткие, смешные и злободневные – начните день не с тревог, а с улыбки!

…А может все же санкции?..

Трамп и санкции для Кремля

А кое-кто уже обеспокоен…

Трамп и томагавки

…и боится:

Оно занервничало

Ну а как же хвалёный Орешник?..

Орешник против томагавков

Мощное оружие Трампа:

Путин, Си и Трамп

Только бы не перепутал!..

Не перепутай, Кутузов!

Источник мемов: durdom.in.ua

