И поскольку грядет очередная «историческая встреча» в США, наш сегодняшний выпуск будет «тематическим». Ведь пока мир гудит после заявлений Трампа про «Томагавки» для Украины, кое-кто в Кремле уже занервничал, а соцсети уже запустили свои «томагавки»… в виде мемов! Мы собрали для вас самые меткие, смешные и злободневные – начните день не с тревог, а с улыбки!
…А может все же санкции?..
А кое-кто уже обеспокоен…
…и боится:
Кстати, напомним: мемы про Труханова стали хитом в интернете
Ну а как же хвалёный Орешник?..
Мощное оружие Трампа:
Только бы не перепутал!..
Источник мемов: durdom.in.ua