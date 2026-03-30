Ключевые моменты:

КП «Городские дороги» дежурит со спецтехникой во избежание подтоплений во время ливней.

Мусор, ветки и листья забивают ливневые коллекторы, усложняя сток воды.

Используют экскаваторы с гидронасадками, автогрейдеры, установку на MAN, грузовики (46 единиц).

Одесса склонна к быстрым затоплениям из-за рельефа.

Дожди атакуют Одессу

По информации пресс-службы Одесского городского совета во избежание подтоплений на одесских улицах коммунальщики КП «Городские дороги» круглосуточно дежурят со спецтехникой. Ведь дождевая вода вместе с ветками, листьями и мусором забивает ливневые коллекторы, что усложняет сток из проезжих частей.

Сотрудники вручную прочищают решетки дождеприемников и колодцы, чтобы вода быстро поступала в канализацию, не образуя луж на дорогах.

Добавим, что для промывания коллекторов и каналов применяют тяжелую технику: экскаваторы с гидронасадками, автогрейдеры, гидравлическую установку на базе MAN для очистки труб, грузовика и другой специальный транспорт. В работах участвуют 348 работников и 46 единиц техники. Следует отметить, что подтоплений на улицах Одессы пока нет.

Напомним, Одессу не раз затапливало так, что улицы становились реками, люди гибли в подвалах и даже на первых этажах. Добавим, что Одесса – это большая горка. Вода во время ливней не просто падает с неба, она разгоняется, летит по балкам и смывает все на своем пути. Именно поэтому здесь достаточно нескольких часов сильного дождя, чтобы город начал утопать. Потому и говорят, что Одесса имеет репутацию города, который «тонет от ведра дождя».

