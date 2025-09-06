Ключевые моменты

6 сентября прогнозируется ощутимая магнитная буря, способная повлиять на самочувствие людей.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в субботу, 6 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на самочувствие и здоровье человека.

Согласно данным сайта Meteoprog.UA, сегодня Землю ожидает слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может сказаться на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им следует быть осторожными.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до незначительно штормового уровня. Солнечная активность останется умеренной с вероятностью небольшой геомагнитной бури – 30%.

Влияние магнитных бурь на организм:

Повышенная утомляемость и слабость.

Головные боли и раздражительность.

Нарушения сна и внимания, обострение хронических заболеваний.

Советы на 6 сентября:

Планируйте важные дела на утро или первую половину дня.

Избегайте стрессов и переутомления.

Следите за давлением и пейте больше воды.

Ограничьте физические нагрузки, особенно людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Будьте внимательны к своему самочувствию и постарайтесь провести день спокойно.

Обратите внимание! Прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за переменами.