Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января и завершает Рождественские святки. Праздник невероятно красив и богат красивыми обрядами и традициями. Какие из них прибавят здоровья и семейного счастья? Мы публикуем еще раз статью, которая выходила на сайте 14 января 2014 года, с обновлениями.

Бог явился в трех ликах Этот праздник относится к двунадесятым, то есть он является одним из двенадцати самых великих торжеств христианства.

В 30 лет Иисус Христос пришел к Иоанну Предтече, крестившему людей в реке Иордан. Иисус также погрузился в Иордан, а когда вышел из воды, стал молиться. Считается, что с этого времени Спаситель решил пожертвовать своей жизнью во благо человечества. Все небесные силы поддержали его в избрании этого тернистого пути, явив во время Крещения чудо. Небеса разверзлись и Дух Божий в виде белого голубя спустился на Христа. А слуха его достиг голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Так народу явились все три лика Пресвятой Троицы (Бог-Сын крестился, Бог-Отец говорил с небес, Бог-Святой Дух сходил в виде голубя), поэтому этот день еще называется Богоявлением.

“Голодная кутья” и кресты на окнах

18 января, накануне Крещения, верующие постятся – ничего не едят до вечера, а вечером отмечают второй Святой Вечер или «Голодную кутью». На ужин подают постные блюда – вареники с капустой, гречневые блины, кутью и узвар. Так как после вечерней молитвы в церкви полагается вкушать сочиво или кутью с медом, то канун Крещения называется крещенским сочельником. Есть рыбу и масло в этот день считается большим грехом.

После ужина все ложки собирают в одну миску, а сверху кладут хлеб, чтобы в следующем году был богатый урожай, который, в свою очередь, принесет счастье и достаток в семью. Еще с их помощью гадали девушки: выходили на порог и стучали ложками, пока где-то не залает пес – в эту сторону девушка и выйдет замуж.

Кроме того, в Крещенский Сочельник, как и в самый праздник, для охраны от злых духов принято рисовать мелом кресты на окнах, на потолке, в подсобных помещениях и хозяйственных постройках. А еще лучше нарисовать такие кресты копотью свечки, которую зажигали во время молебна в храме. Количество крестов должно соответствовать числу проживающих в доме. Это не только защитит каждого из домочадцев от злых сил, но также будет способствовать сплочению семьи.

Святая вода – из реки и водопроводного крана

Утром 19 января служат особый водосвятный молебен. Часто верующие во главе со священником выходят из храма и крестным ходом идут к ближайшему водоему – реке, пруду, озеру, чтобы освятить его воды.

Если водоем замерз, в нем вырубают крестообразную прорубь. Называется она иордань – в честь Крещения Самого Спасителя в реке Иордане. Зачастую прихожане стараются украсить прорубь-иордань церковными покровами, ледяными фигурами и т.п. Затем под пение церковного хора священник погружает в холодную воду крест, благословляя ее. Самые смелые христиане в этот день купаются в освященной ледяной воде.

Все люди после молебна на реке берут с собой освященную воду, наливают ее в принесенные бутылки и банки. Если служба проходит не возле водоема, а в храме, то воду для освящения приносят с собой. Ее лучше набрать в колодце или в роднике. Но даже если вы наполните емкость в водопроводном кране, то такая вода после крещения будет обладать всеми теми же лечебными и магическими свойствами, что и из природного водоема.

Святую воду можно… сэкономить

В Богоявление крещенскую воду можно пить целый день. Затем ее хранят весь год, до следующего Богоявления. Ею кропят жилище, с благоговением пьют по утрам. Поскольку такая вода обладает целебными свойствами, ее обязательно дают пить тяжелобольным, читая при этом молитву «Отче наш». В этом случае пить святую воду рекомендуется по столовой ложке каждый час. А для профилактики пожилым людям советуют принимать каждый день утром по ложке воды, желательно с просфорой.

И если вы однажды увидите, что воды стало не так много, как хотелось бы, не огорчайтесь. Можно разбавить ее простой водой – вся она будет так же полна благодати и не испортится. Вот и получается, что пенсионерам не стоит надрываться, унося из храма огромную канистру. Достаточно взять небольшую бутылку – и воды хватит до следующего Крещения.

Однако в исключительных случаях бывает, что крещенская вода все же протухает. Это знак того, что в доме все очень неблагополучно. Испортившуюся воду необходимо вернуть в реку или другой природный источник – туда, откуда она пришла. А вот выливать в раковину или в канализацию ее не рекомендуется.

Что касается хранения святой воды, то держать ее в холодильнике нет необходимости, ведь она не портится. Однако из пластиковой посуды ее лучше перелить в стеклянную и поставить в отдельный шкафчик или рядом с иконами. А главное, поверьте в силу святой крещенской воды – тогда она обязательно вам поможет.

Анна Войтко

Вас заинтересует: Крещенские купания в Одессе: где и по каким правилам можно искупаться в море 19 января