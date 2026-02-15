Ключевые моменты:

Детективы НАБУ задержали Германа Галущенко во время попытки уехать из Украины в рамках дела «Мидас».

Продолжаются первоочередные следственные действия по санкции суда.

Схема: преступная группа получала взятки 10-15% от контрактов «Энергоатома».

Что известно

По информации НАБУ, задержали эксминистра энергетики Германа Галущенко во время попытки пересечь государственную границу в рамках дела «Мидас».

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, осуществляемые в соответствии с требованиями законодательства и санкциями суда.

Напомним, 10 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у Тимура Миндича — экс-бизнес-партнера президента Зеленского и совладельца «Квартала 95». Также обыски были у Германа Галущенко, нынешнего министра юстиции, ранее руководившего Минэнерго. Правоохранители арестовали пятерых подозреваемых и объявили о подозрении семи лицам в рамках расследования коррупции в энергетической сфере.

Антикоррупционные органы впоследствии детализировали масштабную операцию в энергетике: преступная группа организовала схему, по которой систематически получала взятки от контрагентов «Энергоатома» — от 10 до 15% суммы контрактов.

В ответ на скандал Кабмин досрочно распустил наблюдательный совет «Энергоатома» и отстранил Германа Галущенко от обязанностей министра юстиции.