Испытано на себе: как одесситу установили бесплатный газовый счетчик

Все началось с того, что я купил квартиру без газового счетчика. Такие мелочи кажутся несущественными, когда выбираешь себе жилье в старом фонде. Все равно предстоит капитальный ремонт с заменой коммуникаций, и до газа руки дойдут в самую последнюю очередь. Газовые трубы это не водопровод, их нельзя самовольно переносить или менять. Сперва закончу с ремонтом, а потом уже разберусь с установкой газового счетчика. Оформляя на себя лицевой счет в Одессагазе, я попросил отключить газ. «Когда захотите возобновить подачу, дайте нам знать»,— сказали мне в абонентском отделе. Это и было начало истории.

А газ так и не включили

Прошло около года, прежде чем мне понадобился газ. «Сперва установите себе счетчик, а потом подключим вам газ»,— огорошили меня в абонотделе.

Меня о таком не предупреждали. Повезло, что в Одессагазе есть не только абонентский, но еще консультационный отдел. Там удивились основанием отказа, и посоветовали написать заявление на имя начальника — что я и сделал.

Через три недели ко мне пришли газовщики и сняли с труб заглушки. Копию «Акта о подключении газа» не выдали. Пообещали сделать на следующий день, если приду к ним на Пироговскую. Пришел. Однако, копию мне все равно не сделали — на газовом участке не было ксерокса. Поэтому я просто расписался в журнале и переписал себе входящий номер этого акта.

Прошло чуть меньше месяца с момента подключения, как вдруг позвонили газовщики. Начальство вернуло им «Акт о подключении». Пока не установлю счетчик за свои средства, мне запрещено пользоваться газом. На следующий же день я написал жалобу. Мой главный аргумент был железобетонным. Согласно «Договору распределения природного газа», остановить или ограничить подачу газа можно в том случае, если потребитель отказывается от бесплатного газового счетчика. Но ни я, ни прошлый владелец квартиры никогда не отказывались от установки счетчика. Пожалуйста, пусть сотрудники Одессагаз приходят в любое удобное время, и за свой счет ставят мне прибор учета. Почему они до сих пор этого не сделали, мне неизвестно.

Также упомянул Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». Если потребитель пользуется газом для приготовления пищи и подогрева воды, и у него нет счетчика по вине газовой службы, то отключать ему подачу газа запрещено. Моей вины здесь точно нет, я же не против счетчика. Считаю ваши действия незаконными и необоснованными. Хочу решить проблему в порядке досудебного урегулирования — дайте мне газ, я имею на это право.

Поворот в другую сторону

Через неделю произошла удивительная вещь. Работник газовой службы принес мне уведомление о том, что в десятидневный срок мне установят бесплатный газовый счетчик. От меня ничего не требовалось, лишь быть в нужный момент дома и впустить работников. Не стану скрывать — я ликовал. И ведь ничего такого не сделал, просто немного покопался в законодательстве.

Сразу позвонил по телефону, указанному в этом уведомлении. Меня интересовало — кто и когда установит счетчик. Я потратил около часа, но так ничего не выяснил. Сотрудники Одессагаз отправляли меня от одного специалиста к другому, из отдела в отдел. Все говорили со мной как с человеком, который ошибся номером: «Бесплатный счетчик? Предписание? Нет, вы точно не по адресу позвонили, мы таким не занимаемся».

Ну ладно, подожду десять дней, не просто же так мне принесли эту бумажку. Но никто не пришел, поэтому я сам отправился к начальнику газового участка. Тот был в полной уверенности, что счетчик мне давно установили. При мне позвонил нескольким людям, дал им указания, а потом пообещал во всем разобраться. Свое слово начальник сдержал — уже через час со мной разговаривал человек, представившийся подрядчиком по установке счетчиков.

Окно в Европу из одесской кухни

На следующий день подрядчик осмотрел мою кухню, а потом сообщил, что должна быть не только вентиляция, но и естественное освещение. Моя же кухня, как это часто бывает в старом фонде, проходная и без окна. Когда покупал квартиру, меня это не сильно беспокоило. Подумаешь, нет окна, зато потолки какие царские.

– Нельзя ли прорубить окно?,— спросил меня мужчина.

– Окно, конечно, можно прорубить хоть в Европу, только за стеной не улица, а квартира соседей. Сомневаюсь, что им понравится такая идея, – объяснил я.

Подрядчик пожал плечами и назвал дату, когда рабочие придут устанавливать счетчик. Но в назначенный день никто не пришел. Я прождал до самого вечера, а потом позвонил ему. Как ни в чем не бывало, он сказал, что счетчик мне не положен — нет окна в кухне.

Как вообще такое возможно — я же не самовольно провел себе газовые трубы? Когда покупал квартиру, газ в ней уже был. Почему только сейчас выясняется, что в моей кухне нельзя пользоваться газом? Прежней хозяйке было можно, а мне нельзя? Такое чувство, что мне просто делают нервы, как любят говорить в Одессе.

В итоге, Одессагаз пообещал, что ко мне придут с официальным осмотром — положен мне газ или все-таки нет. К их приходу, я не поленился и распечатал все нормы и законы, какие только нашел в интернете. Положил эти бумаги стопочкой на кухне и стал ждать. В назначенный день пришла сотрудница Одессагаза, и прямо с порога стала рассказывать, что газ мне не положен, и непонятно, как он был проведен.

– Вы что, не понимаете? Если произойдет взрыв газа, то взрывной волной выбьет всего-лишь окно, а несущие конструкции не пострадают. А у вас окна нет,— твердила мне женщина.

Я достал распечатанные нормы ДБН по газу и зачитал ей: в определенных случаях, когда нет возможности выполнить все условия и нормы, установка газового оборудования допускается после согласования с газовой службой. Тем более, внутренний объем моей кухни, из-за высоких потолков, позволяет установить и газовую плиту, и водонагреватель.

Если газ в моей квартире уже подключен, значит в свое время все было согласовано. Разве это не логично? Но сотрудница Одессагаз почему-то оскорбилась.

– Зачем вы мне этими бумажками тычете? Я тридцать лет в газовой службе работаю. Вы думаете, я хуже вас эти нормы знаю?

Перед своим уходом, женщина все-таки пообещала обсудить мою проблему с начальством и найти решение.

Последнее испытание

Наконец мне позвонили и снова назначили дату. Я подумал, что будет осмотр и приготовился к очередному раунду переговоров. Но вместо служащих из Одессагаза, ко мне пришли мужички со сварочным аппаратом.

За полтора часа они приварили счетчик и распрощались, оставив мне на память паспорт прибора. Чтобы не спугнуть удачу — я решил сильно не радоваться, пока не введу счетчик в эксплуатацию. Монтажники сказали, что с паспортом прибора нужно придти в абонентский отдел и подать заявку на подключение. Потом специальный человек опломбирует счетчик. Я собирался сделать это на следующий же день, но Одессагаз побеспокоился обо мне. Через несколько часов после установки счетчика, в квартиру пришел контроллер: опломбировал и составил «Акт о подключении».

Контроллер попросил поставить подпись о том, что больше не имею претензий по своей жалобе. Тяжело вздохнув, я согласился — вроде бы все в порядке. На всякий случай сфотографировал «Акт о подключении», потому что копии у контроллера для меня не нашлось. В его бумагах случайно увидел свою жалобу: она была вся в подписях и печатях, как чемодан путешественника. Видимо, каждый отфутболивал ее подальше, лишь бы не связываться с установкой бесплатного счетчика. По словам контроллера, теперь я могу официально пользоваться газом и платить по счетчику. Бумаги он сам передаст куда нужно.

Казалось бы, этой истории пора заканчиваться. Но Одессагаз приготовил для меня последнее испытание. Ровно через месяц, когда я решил оплатить по счетчику, оказалось что газ до сих пор не включен. В абонентском отделе не видели «Акта о подключении» и ничего не знают о моем счетчике. Да что же это такое, в конце концов?

Ничего не поделаешь, придется опять писать жалобу на имя начальника. Правда, теперь я потребовал не только решить проблему, но также найти и наказать виновных. Хорошо, что сделал фотографию этого Акта — будет в качестве главного доказательства.

Уже через день мне позвонили и заверили, что газ официально подключен, а моя жалоба удовлетворена. Умеют же быстро работать, когда захотят. Кстати, по поводу виновных и наказания для них, мне так ничего и не ответили.

Автор – Андрей Горин

Фото: kmsk.dp.ua

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