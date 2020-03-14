Счетчик на радиатор: можно ли его установить в квартире и сколько это стоит?

Ставить персональные тепловые счетчики можно было и прежде. Но это было доступно только владельцам квартир в относительно «молодых» домах (не старше десяти лет). В старых хрущевках и сталинках, где отопление устроено по вертикальному принципу, смонтировать их было технически невозможно. Соответственно жильцы оплачивали тепло солидарно — исходя из показаний общедомового прибора учета, разделенных на квадратные метры отапливаемой площади. Теперь же и у них появляется возможность экономить на отоплении. «Одесская Жизнь» расскажет, как установить счетчики тепла на радиаторы и сколько это будет стоить.

Что разрешено?

Чуть ли не единственным способом высчитать потребление энергии каждой квартиры в доме с вертикальной системой отопления является использование приборов-распределителей — небольшое устройство, которое крепится на каждый отопительный радиатор, и способное измерять и записывать разницу между температурами в батарее и в комнате. Они собирают данные с каждой батареи и ежечасно посылают информацию на специальные устройства, называемые концентраторами. Концентраторы ежесуточно передают все собранные данные теплопоставщику.

Концентраторы обычно устанавливают в подъездах. Их количество зависит от количества распределителей. Также учитывается качество сигнала в каждом доме.

Однако есть ряд обязательных условий для установки таких приборов:

должен быть общедомовой счетчик тепла,

приборы-распределители должны быть, по меньшей мере, в половине квартир,

требуется дополнительное оборудование для регулировки тепла.

В случае попытки демонтажа или других манипуляций с прибором, информация об этом сразу же пересылается на сервер.

Такие приборы могут работать до 10 лет. Поверять их надо в зависимости от вида приборов, данные об этом будут указаны в технических характеристиках.

Во сколько «встанет» установка?

Цена одного прибора — порядка 600 грн. Но кроме него на батарею нужно смонтировать регулятор (вентиль), а также установить перемычку, если такой нет. А это еще около 1200 грн. При этом сумму необходимо умножить на количество батарей в квартире. В итоге, по подсчетам экспертов, установка распределительных узлов, например, в пятиэтажной хрущевке на 50 квартир обойдется в 150 тысяч гривен. И это при условии, что только половина жильцов согласится на тепловую реформу.

Впрочем, расходы могут довольно быстро окупиться. По оценкам специалистов, за счет установки приборов в хорошо отапливаемом доме платежки за тепло могут уменьшиться в два-три раза. Так что инвестиции в 6 тыс. грн на квартиру с тремя радиаторами отобьются за отопительный сезон.

Как установить теплосчетчик?

Обратитесь к балансодержателю теплосети (управляющая компания, ОСМД) с заявлением на разрешение установки теплосчетчика. В заявлении должны поставить печать организации и пометку «Не возражаю». Процедура бесплатная, занимает до двух недель.

Выберите теплосчетчик и заключите договор с компанией, имеющей лицензию на его установку. Как правило, в услугу входят:

разработка проектной документации на монтаж,

согласование с балансодержателем теплосети,

установка и опломбирование счетчика,

передача на учет в теплоснабжающую организацию.

ВНИМАНИЕ: приобретать теплосчётчик до получения согласованного проекта по тепловой энергии не следует, так как возможен отказ по различным причинам.

Как определить тип системы отопления?

Если труба системы отопления уходит в пол и в потолок – у вас вертикальная разводка система отопления.

Если труба заходит в радиатор из пола и уходит туда же, а также имеется единый тепловой ввод в квартиру — у вас горизонтальная разводка.

Фото: blabladeco.com

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