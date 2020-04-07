В Одессе подорожали продукты: какие именно и почему?

Причем публикации на тему, что это еще и лучшие природные антибиотики и средства для повышения иммунитета (особенно имбирь) тоже повлияли на повышенный спрос на продукты. Результат: имбирь и лимоны взлетели в цене. При этом везде — в магазинах, на рынках, на маленьких базарчиках.

Имбирь лидирует

Еще недавно одесситы возмущались, что имбирь, который до карантина можно было при обрести за 130-150 грн., уже шагнул за 500 грн. Сейчас его цена возросла до 700 и выше, выше, выше. Впрочем, на сегодняшний день в «Таврии» имбирь стоит 399 грн. 90 коп. за килограмм.

Золотые лимоны

Второе почетное место занимают лимоны. На Новом рынке их уже продают и по 150 грн. Впрочем, есть места, где цена немного ниже. Народ возмущается. В супермаркетах лимоны можно отыскать по цене от 85 до 100 грн. Кстати, в некоторых магазинах лайм теперь стоит дешевле лимона.

Пользительный чеснок

Чеснок (до карантина на «Привозе» стоил в среднем 100 грн. за кг) теперь в супермаркетах продают от 120 до 165 грн. Так, на сегодняшний день цена на чеснок в «Таврии» — 164 грн. 90 коп. На рынках цены на него очень колеблются, но тоже растут.

Знаменитая гречка

Килограмм гречки в супермаркетах еще недавно можно было купить по цене от 33 до 50 гривен, сейчас минимальная цена — 33,9 гривны за килограмм и выше (в зависимости от поставщика и марки).

А что с рисом и растительным маслом?

Подорожание незначительное. Рис стоил от 22,29 гривны за килограмм, сейчас в супермаркетах его можно купить по минимальной цене за 22,7 грн. Бутылка подсолнечного рафинированного масла 0,9 литра стоила от 26,6 гривен за бутылку и дороже. Сегодня за нее просят от 27,6 грн.

Почем теперь борщевой набор?

В период карантина в Одессе борщевой набор подорожал на 35-128%. И это, кстати, официально озвучили в сети супермаркетов АТБ. Читаем: «компания АТБ вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом отпускных цен поставщиков не только для торговой сети «АТБ», но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли». Результат: продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%.

Фото автора и из открытых источников

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