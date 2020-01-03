Кто должен платить за поверку счетчиков: что говорит закон

С наступлением отопительного сезона суммы в платежках за коммуналку возросли. Больше приходится платить не только за централизованное отопление, но и за электричество, газ. Потребители с приборами учета могут «регулировать» свои расходы – экономить не только на энергоресурсах, но и на водопотреблении. И при этом не должны забывать о проверке точности приборов учета.

Кто должен платить за поверку счетчиков – потребитель или компания, которая предоставляет услуги, – нам разъяснили представители коммунальных служб.

Теплосчетчики: кто покупал, тот и платит

Как правило, приборы учета тепла – общедомовые. Как пояснили нам в коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы», обслуживание, в том числе и своевременная поверка, общедомового узла коммерческого учета осуществляется оператором внешних инженерных систем. Об этом идет речь в Законе «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» № 2119-VIII от 22 июня 2017 года (в редакции от 9.06.2018 г.).

Оператор внешних инженерных систем – это их балансодержатель. Во многих домах балансодержателями инженерных систем уже стали ОСМД (или управляющие компании, если в доме не создано ОСМД), в других домах это собственно теплоснабжающее предприятие.

Другими словами, жильцы должны платить за поверку общедомовых приборов учета тепла в том случае, если они являются собственниками такого прибора.

Для того чтобы понять, кто несет ответственность за теплосчетчик в вашем доме, необходимо обратиться к председателю ОСМД или в управляющую компанию. Если в ОСМД или управляющей компании не удается получить ответ, обратитесь в абонотдел теплоснабжающей компании по месту жительства. Там тоже должны быть данные, на балансе какой организации состоит теплосчетчик вашего дома.

Для справки: периодичность поверки теплосчетчиков зависит от типа расходомера и для современных приборов учета составляет четыре года.

Электросчетчики: когда придется раскошелиться?

Специалисты «Одессаоблэнерго» объяснили, что плановая поверка счетчиков электроэнергии осуществляется за счет предприятия. Также на энергоснабжающую компанию возложены обязанности по обслуживанию, ремонту и замене счетчиков. Плановая поверка счетчиков электроэнергии производится раз в четыре года.

Если повреждения или неправильная работа прибора учета произошли по вине потребителя, то потребитель оплачивает поверку из своего кармана. За свой счет придется оплатить и внеочередную поверку – в том случае, если потребитель не удовлетворен работой электросчетчика и считает, что показания прибора не соответствуют действительности.

Газовые приборы учета: поверка за счет предприятия

Согласно Кодексу газораспределительных систем (Постановление НКРЭКУ №2494 от 30.09.2015 г.), счетчики, установленные в жилых помещениях бытовых потребителей, поверяются за счет компании – поставщика газа. Сюда же входят демонтаж, транспортировка и монтаж счетчика. Это правило действует независимо от того, кто выступает владельцем индивидуального прибора учета энергоресурса.

Межповерочный интервал бытовых счетчиков газа зависит от типа счетчика и производителя. Как правило, он составляет два года или восемь лет.

Внеочередная поверка счетчика газа по требованию потребителя и связанные с этим расходы оплачиваются заявителем по утвержденным расценкам.

Водомеры: тарифы на поверку «спускают» сверху

Затраты, связанные с поверкой, ремонтом, монтажом и демонтажом водяного счетчика, не входят в состав тарифа на воду, как это было когда-то. Теперь ответственность за поверку и обслуживание приборов учета лежит на плечах потребителей. Об этом идет речь в Законе «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» № 2119-VIII от 22 июня 2017 года (в редакции от 9.06.2018 г.).

Стандартные сроки проверки водяных счетчиков – раз в четыре года. Однако у некоторых счетчиков этот интервал может быть меньше – три года. Поэтому, чтобы узнать, когда производитель рекомендует делать поверку счетчика воды, лучше заглянуть в паспорт прибора.

Стоимость работ по по поверке, демонтажу и монтажу Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, устанавливает отдельно для каждого водоканала.

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Напоминаем, что при эксплуатации непроверенного прибора учета начисление за потребленные коммунальные услуги производится по нормам потребления.

Важно знать

Приборы учета, которые вышли за межповерочный интервал, могут давать завышенные показания.

Фото: krivbass.city

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