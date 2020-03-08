73-летний одессит сворачивает гвозди в крендель и жмет двухпудовые гири

Ветеран милиции Николай Пасечник, перешагнувший 70-летний юбилей, гнет кренделями толстенные гвозди и выжимает двухпудовые гири. В чем секрет его энергии и мощи?

Против лома – есть прием!

В милиции Николай Пасечник отслужил 30 лет. Был постовым, участковым инспектором Жовтневого района. Без отрыва от службы окончил педагогический институт. В 1974 году, одним из первых в Союзе, Николай Антонович стал мастером спорта по самбо.

На задержание преступников принципиально ходил без оружия. Хотя и с ножом на него кидались, и зарубить пытались. А однажды он задержал и привел в Жовтневый райотдел сразу 8 хулиганов, на склонах Приморского бульвара устроивших засаду на богатыря. Всех скрутил, на лопатки уложил, а затем одной веревкой связал. Чем ни подвиг былинный?!

Четыре дивизии и «неперспективные» афганцы

Когда на Пересыпи в схватке с преступниками погибли милиционеры Николай Плыгун и Павел Кравцов, милицейское руководство пригласило спортсмена-богатыря преподавать самбо в учебном центре УМВД Украины в Одесской области. Через его боевую школу прошли более 42 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск – практически, 4 дивизии. Сегодня среди них – полковники и даже генералы.

Много лет готовил Николай Пасечник телохранителей в юридической охранной фирме «Спартак». Преподавал самбо в университете внутренних дел.

А потом решил заниматься с детьми.

– Началась перестройка, перемены – я смотрю, что подростки пополняют преступный мир. И решил заниматься с детками, чтобы хоть как-то их отвлекать. Пусть лучше они занимаются в спортивных залах – будут под наблюдением, – вспоминает Николай Антонович.

Притом занимался Николай Пасечник не только с «перспективными» ребятами. Ходил по школам – выбирал детей, освобожденных от физкультуры, работал с ними. В дальнейшем «неперспективные» его ученики прошли Афганистан, стали кадровыми военными.

«Кто за пятак, а кто – за «так»

Сегодня под руководством Николая Антоновича (на базе спортивного общества «Динамо» и спортклуба «Бастион») постигают боевые искусства около сотни юных спортсменов. Есть среди них даже 4-летние малыши.

– Конечно, сейчас аренду за зал надо платить – не все родители могут себе это позволить. А у меня дети занимаются, «кто за пятак, а кто – за «так», – признается тренер. – Я думаю, что ребята, которые трудятся, хулиганить не будут.

На занятиях Николая Антоновича – порядок образцовый. Дети твердо знают: где дисциплина – там победа. А самых способных ребят, дав им основу мастерства, Николай Антонович передает молодым тренерам.

– Чтобы развивать и совершенствовать мастерство ребятам на соревнования ездить надо. На пенсию много не накатаешься, а за счет родителей ездить не хочу, – объясняет свое решение тренер.

И сегодня его бывшие ученики – призеры Украины и Европы. В общем, недаром носит Николай Пасечник звание «Лучший тренер Украины».

«Мост Самсона» и двухпудовые гири

За полувековую спортивную карьеру Николай Антонович стал обладателем более 200 медалей, кубков, дипломов и грамот. В том числе – титула пятикратного чемпиона Украины по борьбе самбо среди ветеранов.

Мастер спорта СССР по самбо и рукопашному бою, он готовился завоевать высшее спортивное звание и по гиревому спорту. Помешала автомобильная авария, в которую милиционер попал, преследуя преступников. В результате были повреждены позвоночник и ключица. Казалось бы, о спорте надо забыть. Но катастрофа не сломила богатыря – по методу известного тяжелоатлета и целителя Валентина Дикуля он упорно восстанавливал свои уникальные физические возможности. При этом – разработал комплекс собственных силовых упражнений. И вот уже более 40 лет Николай Антонович занимается пропагандой здорового образа жизни – вместе с учениками дает показательные выступления в школах, на стадионах, спортивных праздниках. Сегодня на счету одесского атлета более 2 тысяч таких акций. Каждый год – по 50 выступлений.

Богатырь с лихо закрученными усами – как у кумира его, легендарного силача Ивана Поддубного – поднимает двухпудовые гири, разламывает пополам подковы, делает сердечко из арматуры и обжигает себя огнем. Фирменный трюк – «мост Самсона»: пятки – на одном табурете, затылок – на другом, а на груди – груз с полтонны весом.

– Моя задача – показать возможности человеческого организма. Мне уже за 70 – а пусть молодые попробуют раскрутить мои гвозди, – предлагает Николай Антонович. – И гирю мою, которая сейчас в музее милиции Одессы находится, только до колен поднимают. А я ею жонглировал.

Кушай сало и побеждай

Рецепт силы богатырской от Николая Пасечника, на первый взгляд, совсем простой: никаких анаболиков – кушай сало и побеждай. Диеты особой у богатыря нет: борщ, каши, картошка, лук, чеснок. Старается не переедать, а от спиртного совсем отказался.

– Так кушали наши деды и прадеды. И здоровы были. Мой отец по гектару скашивал – а не так просто целый день косой помахать, – рассказал Николай Антонович. – Тогда все были сильные, потому что природа была чистая. И никто не переедал – после войны кушать особо нечего было.

Но и режим соблюдать требуется. Подъем – на рассвете, затем – пробежка, обливание холодной водой и, обязательно, молитва. И только потом – тренировки.

Сила – от Бога, уверен Николай Пасечник. Много раз побывал он в святых местах. Неоднократно был и у Гроба Господня, когда, работая в службе безопасности на туристических круизах, сопровождал паломников на Святую землю.

– Первые разы босым шел по скорбному пути, – поделился Николай Антонович. – А потом, когда увидел, как экскурсанты на автобусах туда ездят – перестал…

Жить по совести надо, убежден богатырь. Никого не обижать, никому не досаждать, заповеди Божьи исполнять. Тогда не иссякнет и сила богатырская.

Фото: sam.at.ua, dumskaya.net, i.ytimg.com, lh3.googleusercontent.com, УСИ

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