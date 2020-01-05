Астрологи и провидцы рассказали о будущем Украины в 2020 году

С давних времен люди хотели заглянуть в свое будущее. И немудрено, ведь каждому человеку необходима уверенность в завтрашнем дне и вера в то, что впереди – только хорошее. Потому предсказания, сделанные ясновидящими, магами и астрологами разных времен, приобретают особый интерес. Ведь они дают возможность получить оптимистичную информацию. Давайте с ней познакомимся.

Ванга видела надежду на мир

К словам болгарской провидицы многие прислушиваются, так как пророчества Ванги не единожды сбывались. Есть мнение, что к 2020 году относится одно из пророчеств Ванги об Украине. Суть его такова: уровень конфликтности в это время начнет существенно снижаться и люди получат надежду на мир и покой на своей земле. Справедливости ради нужно отметить, что ясновидящая назвала 2020 год судьбоносным для всей планеты. Это время окажется переломным для многих народов. А улучшение ситуации в Украине Ванга объясняла появлением народного лидера — человека по-настоящему стремящегося к миру и готового говорить ради этого даже с бывшими врагами. При этом пророчица добавляла, что все его действия будут угодны Богу и принесут желаемые результаты.

Гуцульский маг Орест Стафийчук прогнозирует долгие переговоры между враждующими в Украине сторонами и представителями других государств. После того, как страна займет нейтральную политическую позицию, начнется ее экономический расцвет.

Нострадамус о европейском государстве

Конечно, во времена жизни этого астролога не существовало страны Украина. Но если судить по географическим ориентирам, то речь шла именно о нашем государстве. Нострадамус считал, что эта страна будет служить своеобразным катализатором изменений в Европе. Происходящие события подтолкнут соседние государства к решительным действиям.

Эксперты так и не пришли к единому мнению относительно расшифровки данных посланий. Одни придерживаются позиции, что Украина станет частью европейского государства, а другие утверждают, что речь идет о союзе с Россией. Время предсказаний относится к периоду, близкому к 2020-му.

Астролог и телеведущая Василиса Володина уверена, что война на Украине закончится, и это станет началом больших экономических изменений для государства. По ее мнению, после окончания конфликта в стране заработают заводы и фабрики, однако их возрождение будет связано с прекращением внешнего финансирования.

Вера Лион предупреждает о провокациях

Вера Лион сделала для Украины немало прогнозов. Причем «красной нитью» сквозь них проходит надежда на конструктивные изменения. В Украине, уверена астролог, возможны положительные перемены, которые начнутся после обнуления многих процессов, происходящих сегодня. По ее словам Украине придется перебороть в себе крайний национализм и 2020 год станет важным этапом этой борьбы.

Президент Зеленский, утверждает ясновидящая, будет искренне стремиться к преобразованиям в стране. Это будет касаться и отношения к политзаключенным, которых выпустят на свободу, и попыток договориться с Донбассом и Москвой. Правда, Лион подчёркивает, что всё это может встретить противодействие со стороны радикалов.

Кроме этого, Вера Лион считает, что бывший президент Петр Порошенко будет пытаться вредить новой власти, считая это личной местью за проигрыш на выборах.

Ведунья Магдалена дает не столь оптимистичные прогнозы: она считает, что в 2020 году произойдут лишь первые положительные сдвиги в политической жизни страны, но до полного изменения ситуации в лучшую сторону должно пройти еще 15 лет.

Павел Глоба пророчит разделение

Павел Глоба утверждает, что кардинальных изменений в судьбе Украины в 2020-м не случится. Страна продолжит путь восстановления.

Однако астролог предрекает угрозу целостности нашего государства. Он считает, что Донбасс будет постепенно отдаляться, что приведет к формированию отдельного автономного региона. При этом, крупные военные действия не ожидаются.

Павел Глоба предсказывает, что Украину ждет разделение на две части, одна из которых рискует попасть под влияние РФ. Окончательно стабилизируется экономика, а военно-политические конфликты урегулируются только к 2025-му, когда произойдет «смена эпох».

Знаменитый индийский астролог Джугала Джоши утверждает, что в Украине будут улажены все политические конфликты, и население страны обретет душевное спокойствие и определенную стабильность.

Влад Росс о конфликте на Донбассе

Украинский астролог и ученик Павла Глобы — Влад Росс сделал интригующий прогноз. Он утверждает, что предстоящий год станет очень важным периодом в судьбе страны. Перемены начнутся во второй половине 2020-го, после появления миротворческого контингента на Востоке, а к 2021-му военный конфликт на Донбассе завершится. Это будет напрямую связано с наступлением цикла Белой Луны, которая является самой благостной планетой.

Астролог уверяет, что 2020 год станет периодом возрождения. Хоть политическая и экономическая сферы по-прежнему будут нестабильны, людей эти трудности только еще больше сплотят. В начале осени Росс предрекает наступление тяжелого периода: политические провокации и резкое обесценивание национальной валюты.

Прогнозы от лучших экстрасенсов

Азербайджанский ясновидящий Хаял Алекперов дает предупредительные прогноз: вскоре украинцам откроются страшные тайны. При этом, никто не останется безнаказанным. Разоблачения помогут очищению репутации украинского государства, только тогда страна сможет начать писать свою историю с чистого листа.

Известный астропсихолог Наталья Нестеренко говорит, что к власти в 2020-м придут молодые, прогрессивные, амбициозные люди. Однако, актуальными останутся нерешенные территориальные проблемы. Также, по мнению Натальи, будет определен основной путь развития страны на ближайшие 25-30 лет.

Звездочет Дмитрий Уранус считает, что 2020 станет благоприятным для нового президента Украины. А главной проблемой может стать экономика. Как утверждает астролог, страна уже вступила в семилетнюю фазу, которая повлечет за собой радикальные изменения. К 2025 году Украина будет совершенно другим, новым государством.

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Многие астрологи, экстрасенсы и ясновидящие сходятся в мнении, что в 2020-м Украину ждут перемены. Одни указывают на рост экономики и процветание страны, другие наоборот предупреждают о проблемах. Нам остается лишь дождаться окончания нового года и воочию увидеть, что принесет Украине год Белой металлической крысы.

Фото: vesti.ua

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