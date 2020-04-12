Занимательная Одесса: первый «бесконтактный» ресторан и ловкий Рабинович

Одессит Сергей Матвеев рассказал ну очень занимательную историю из жизни «раньшей» Одессы. На ул. Преображенской, 36 в начале прошлого века открылся первый одесский «бесконтактный» ресторанчик. Очень актуально по временам сегодняшним, между прочим…

Ах, какая современная ресторация!

«Швейцарец Эдуард Берте открыл очень необычный ресторан…Назывался он «Квисисана». Ресторан был оборудован новейшими механическими буфетами — автоматами, где за пятикопеечную монетку можно было получить вкуснейший бутерброд или рюмку водки, за 15-30 копеек – купить быстрый завтрак. В «Квисисано» никто никогда не кричал: «Официант!».

Выпивали и закусывали без долгого ожидания и экономно: чаевых никто никому не давал. Заказы здесь не навязывались, а выпивку и блюда клиент выбирал по своему желанию. Когда на столиках после ухода оставались тарелочки и стаканы с рюмками, откуда-то внезапно без каких-либо задержек появлялся лакей. Он, один на все заведение, ловко и шустро приводил каждый столик в полный порядок», — сообщает Сергей Матвеев.

Боже мой, как же все было продумано: справа от входа размещались буфеты-автоматы с напитками и инструкцией о том, что для получения выбранного вина «следует опустить в автомат две десятикопеечные монеты». Бывало, что посетитель не доверял чистоте висевшей на крючке рюмки, но и это было предусмотрено изобретателем этой идеи: рядом имелся автоматический “полоскатель” с чистой теплой и холодной водой. Посуда мылась на глазах посетителей.

Что почем?

А теперь — о ценах того времени:

«Рюмка хереса, мадеры или ликера, а также стакан белого или красного вина, или стаканчик поменьше глинтвейна стоили по 20 копеек. Кружка пива – 10 копеек. А водка – по 5 копеек малая и по 10 копеек – большая рюмки. Конечно, просто пить – скучно и вредно для здоровья. Поэтому торговыми автоматами предлагалась и закуска. Она была не очень замысловатой. Пирожки шли по 5 копеек, всевозможные бутерброды – от 5 до 15 копеек за штуку. Поразительно, но через автомат можно было купить и некоторые горячие кушанья (за 30 и 40 копеек). Еще два автомата наливали чай и кофе. По желанию клиента к этим напиткам подавались также сливки или лимон. Из отдельного автомата отпускался коньяк по 20 и 30 копеек за рюмочку», — пишет Сергей Матвеев.

Одесские умные головы

У входа в «Квисисано», как рассказывает Сергей Матвеев, была устроена разменная касса, где приходившие сюда получали нужные для автоматов монеты.

В первые дни работы ресторана в нем перебывало необыкновенно много публики. Но, конечно, тут же нашлись и «умные» головы, которые быстро придумали, как покушать и выпить бесплатно.

Далее Сергей приводит цитату из «Одесского листка» за 1912 год: «В ресторан «Квисисана» явился молодой человек и стал опускать в автоматические аппараты заранее приготовленные оловянные кружки, величиною в медный пятачок, получая пирожки и бутерброды. Проделку ловкого одессита заметили и задержали. Он оказался Давидом Рабиновичем»…

Фото — Сергей Матвеев

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