Колокола сплавили с корабельных риндов

В Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре звонарями являются монахини и послушницы. Именно они дарят то чудо, которое можно услышать, находясь неподалеку. Но рождается оно очень не просто: на колокольню надо сначала подняться по почти вертикальной лестнице, а затем договориться с довольно тяжеленькими колоколами. Каждый из них имеет не только свой неповторимый тембр, но и свой характер.

Колокольня Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря

Матушка Екатерина пришла в монастырь сразу после окончания школы. Она помнит еще первые колокола 1991 года. Большинство из них было с кораблей Черноморского морского пароходства — суда отправляли на металлолом, а колокола (ринды на языке моряков) получали шанс на продолжение жизни. Был еще один церковный колокол. По тембру все они были разными, но это не мешало. И где-то с 2000 года Екатерина работала с ними. Сейчас на колокольне установлены новые колокола, они хорошо подобраны по тембру и закреплены таким образом, чтобы звонить было легче.

Один из корабельных колоколов

— Колокола развешаны так, чтобы звонить мог один человек, а не два-три, как раньше, — говорит Екатерина. — Руки теперь не устают, и можно импровизировать, получать удовольствие от звона.

Матушка Катерина

Екатерина рассказала о случае, когда она отзванивала ритмический рисунок вальса. Люди, которые были во дворе монастыря, начали танцевать. Екатерина не знала, как реагировать на это. Помог священник, который показал, мол, продолжай, пусть люди танцуют дальше.

Кто они, современные звонари?

Сестра Клавдия окончила Одесскую национальную музыкальную академию имени Неждановой по специальности сольное пение. Должна была стать профессиональной певицей, но выбрала другой путь и пришла в монастырь. В 2021 году, накануне Вербного воскресенья, во время пения хора матушка Екатерина обратила внимание на замечательный голос и музыкальность Клавдии, и предложила ей попробовать овладеть колокольным искусством. Девушка согласилась, много тренировалась, и у нее уже где-то через десять дней начало хорошо получаться.

— Надо было высвободить руки, потому что когда руки зажаты, колокола хорошо не будут звучать, — говорит Клавдия, — Училась также координации — ведь приходится работать двумя руками да еще и ножной педалью, самый тяжелый колокол весит 300 килограммов. Вместе с освоением колокола у меня появилось и какое-то новое ощущение свободы.

Сестра Клавдия

По наблюдению Клавдии, колокола, как и музыкальные инструменты, в частности фортепиано, любят, когда с них аккуратно снимают пыль — после этого звук становится более звонким. А по мнению Екатерины, колокола очень сильно реагируют на погоду. Когда идет дождь, на дворе очень сыро, они звучат по-другому — глухо, звук хуже распространяется. Громкость звучания колокола — очень важная характеристика. Ведь чем громче колокол, тем дальше будет разноситься его мелодия. И тем больше людей, находящихся в это время вне храма, смогут на мгновение отвлечься от своих мирских дел и задуматься о чем-то вечном.

Сказывается на колоколе и настроение звонарки — если ее настроение или состояние не очень хорошее, рисунок колокола может претерпеть изменения, стать не очень гармоничным.

Попробовать себя в качестве звонаря может каждый

Да, действительно, если вы хотите немного научиться управляться с колоколами, такую возможность предоставляют в монастыре.

Главный колокол — Благовест

Сначала придется узнать, какие именно колокола есть в колокольне православной церкви. С некоторой долей условности их можно разделить на три группы: большие, средние и малые.

Большие колокола еще называют благовестниками, поскольку основной колокол именуется благовестом.

Средние колокола называют подзвонными. Они не имеют специфической функции и служат исключительно для украшения колокола. Тон их звучания выше, чем у благовестников. Хорошо подобранные колокольные колокола позволяют создавать благозвучные подпевки к основному музыкальному рисунку. Чем больше подзвонных колоколов, тем больше возможностей варьировать мелодии и соответственно разнообразнее станет звон.

Малые, или иначе зазвонные колокола имеют самый высокий тон звучания в подборе колокольни. Их количество традиционно составляет от двух до четырех штук. Зазвонные играют наименьшие продолжительности. В них сосредоточена вся яркость и энергичность праздничного колокола. Ритмический рисунок, который ими играют, разнообразен, с множеством эффектных акцентов. Часто он образует так называемые трели, насыщающие колокол красочными оттенками.

Ансамбль колоколов

Монахини научат желающих основам колокольного искусства и посмотрят, как у кого получается. Надзор за учениками необходим, потому что однажды ретивые ученики так разошлись, что разрушили всю систему колоколов и потом ее долго приводили в порядок, восстанавливая необходимое натяжение колоколов.

Как говорили Екатерина и Клавдия, не каждый способен овладеть колоколом. Это очень просто только на первый взгляд. На самом деле необходимы сила, готовность учиться и ощущение уникальной гармонии звуков, которая присуща только церковным колоколам.

Справка «ОЖ»: о чем сообщает церковный колокол и как влияет на человека

Церковные колокола возвещают и радость, и печаль. Одиночные удары являются ориентиром для заблудившегося, частыми ударами колоколов извещали о стихийных бедствиях или войне, трехкратные торжественные колокола — это признак победы. Скорбят колокола по душе умершего. А вот звон во все колокола называют самым величественным — красным. Такие колокола являются настоящим украшением христианского богослужения.

Церковный колокол обладает уникальной способностью исцелять. Это доказано физиками, которые установили, что колокол является мощным генератором энергии, а частота его вибрации соответствует частоте деятельности живой клетки. Так, во время звучания колокол излучает огромное количество резонансных ультразвуковых волн. Те, в свою очередь, проникают во внутреннюю структуру человеческого организма и очищают его.

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