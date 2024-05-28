Путешествие в Балту: город старинных храмов, таинственных подземелий и героического прошлого

Итак, давайте отправимся по памятникам архитектуры этого уютного города.

Образец церковной архитектуры

В свое время Балта стала финалистом акции «Семь чудес Украины: исторические города и городки». Организаторы акции отметили старинные здания в городе и памятники архитектуры, которые будут интересны туристам. Среди них — православный Свято-Успенский кафедральный собор, старообрядческая церковь, римо-католический польский костел, пожарная каланча, замок землевладельцев XVIII века (ныне здание педагогического колледжа), мужской Феодосиевский монастырь (в советское время — военный госпиталь и спортивная школа), а также кладбища со старинными памятниками XVIII-XIX века.

— Балта занесена в реестр исторических городов Украины. В ней насчитывается 53 объекта культурного наследия. Но список того, что может заинтересовать туристов, можно продолжить, — отмечает первый заместитель городского головы Валерий Желиховский.

Балтский Свято-Успенский собор признан одним из лучших образцов церковной архитектуры Одесской области. Храм, который был возведен в начале XX века, неоднократно закрывался. Последним поводом его закрыть послужило строительство школы-интерната на этой территории. Однако прихожанам все же удалось добиться открытия храма в 1988 году. Балтский собор стал первым из соборов Одесской области, возвращенных церкви. Сегодня он полностью восстановлен. Он работает и является украшением Балты, ведь возведен на возвышении так, что его хорошо видно со всех сторон въезда в город.

Рядом со Свято-Успенским собором расположена школа-интернат. Здесь когда-то была мужская гимназия. Зданию более ста лет. Напротив — Дом учителя, в котором когда-то находился штаб танковой дивизии, а сегодня — квартиры горожан.

В костел — на вечер органной музыки

На углу улицы Шевченко стоит имение князя Любомирского. На одной площади с ним костел Святого Станислава — старинное строение, которое красуется на возвышении города. Костел возведен в 1765 году по проекту архитектора Себастьяна Фисенгера, которого пригласил в Балту князь Станислав Любомирский.

Исследователи считают, что внешне костел святого Станислава в Балте схож с костелом святого Флориана в Шаргороде (построен в 1595 году) и несколько схож с костелом святых Петра и Павла в Кракове (1596).

В прошлом году отмечалось 30-летие возвращения храма приходской общине после лет коммунистического режима. Здесь установлен величественный алтарь из гранита по проекту польского архитектора Марка Холевски.

Сегодня в костеле проводятся службы и вечера органной и классической музыки.

Кто же не слышал о Балтской каланче?

На этой же площади находится пожарная часть, на территории которой возвышается одна из архитектурных достопримечательностей города и гордость балтян — пожарная каланча, уже давно ставшая символом города.

Единственное в Одесской губернии железобетонное сооружение — сторожевой столб — осенью 1925 года поднялось на 29-метровую высоту.

Наверное, нет такого местного жителя, который бы не побывал на каланче, не поднимался по винтовым лестницам и не считал их — всего 117. Через каждые 6 ступенек — железобетонная площадка. Всего 20 площадок. По всей высоте лестницы — металлическое ограждение. Поднявшись на чашу — смотровую площадку диаметром 3 метра с железобетонным ограждением по кругу, можно любоваться городом.

Казармы обнесены плотом

Сохранились здесь и казармы Балтско-Подольского полка, возведенные в 1780 году. Некоторое время здесь находилась мельница. Сегодня здание обнесено плотом и, вероятно, принадлежит частному лицу.

В городе есть еще много старинных зданий. Одно из них — бывший родильный дом, построенный в 1910 году.

К началу XX столетия относится и старообрядческая церковь, возведенная по проекту архитектора Бориса Кольцова.

Поражает красотой и комплекс монастыря, который назван в честь основателя святого Феодосия Левицкого. В церкви монастыря находятся его мощи.

На территории монастыря есть три объекта культурного наследия: Церковь Покрова Божьей Матери, Монастырский отель и подземный пещерный город.

Подземный город

В Балте уже длительное время собираются открыть подземные ходы. Этим вопросом занимается специальная рабочая группа, которая создана еще в 2009 году. На ее счету возвращение улицам города старинных названий еще задолго до декоммунизации.

— На домах висят таблички с несколькими названиями, что очень удобно как для местных жителей, так и для гостей города, — отмечают балтяне.

С целью исследования таинственного подземелья в город были приглашены специалисты Одесского национального университета имени Мечникова. Ученые обнаружили катакомбы.

Велась также разработка подземелья под мемориалом Славы энтузиастами от предприятия «Фортеця» под руководством Юрия Юрковского.

Экспедиция университета установила, что здешние подземелья — это разветвленная сеть, которая, возможно, проходит под рекой Кодыма, соединяя две части города, которые в свое время находились на территориях разных государств — Османской Империи и Речи Посполитой.

Поэтому есть идея сделать подземный город туристическим объектом.

Но все это уже после победы Украины.