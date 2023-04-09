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Сегодня Вербное воскресенье: что это за праздник, его история, традиции и обычаи

Сегодня Вербное воскресенье: что это за праздник, его история, традиции и обычаи

Вербное воскресенье в 2023 году православные христиане празднуют 9 апреля. До Пасхи, гланого христианского праздника остается ровно неделя.

Вербное воскресенье – это один из двенадцати главных православных праздников. Их еще называют двунадесятыми. Верующие отмечают его в честь дня, когда Иисус Христос пришел в Иерусалим. Поэтому другое его название — Вход Христа в Иерусалим.

В этот день православные верующие посещают службу в храме, где освящают вербу и проводят другие ритуалы, как чисто церковные, так и народные, которые, по поверьям, укрепляют свое здоровье.

Вербное воскресенья: история названия, почему святят ветки вербы?

Освящение вербы — один из любимых христианами ритуалов в наших краях. Но откуда он взялся, почему в этот день святят ветки этого растения.

Когда Иисус въехал в Иерусалим на осле, жители города приветствовали его пальмовыми ветками, а путь устилали цветами. Дело в том, что пальма в Иудее считалась символом добродетели и близости к Богу.

В частности, таким образом в Иудее приветствовали правителей. В Иисусе люди как раз увидели своего нового правителя, царя, потому и оказали такую честь. А церские почет и уважение он получил после того, как по евангельским легендам воскресил умершего лазаря и совершил много других чудес. 

Почему же тогда святят вербы, а не пальмы. Тут все просто — на нашей территории пальмы не растут. Вот их и заменили на дерево, которое первым расцветает весной. Поэтому теперь у православных христиан верба символизирует добродетель, обновление и новую жизнь.

Интересно, что у католиков так и осталось оригинальное название праздника — Пальмовое воскресенье.

Какие есть приметы, обычаи и обряды, связанные с Вербным воскресеньем

В Вербное воскресенье люди приносят веточки вербы в церковь для того чтобы освятить ее. Освященные ветки вербы, которые после церкви приносят в дом, в этот день являются символом того, что люди так же, как и иудеи в свое время, встречают Иисуса Христа и признают его своим Спасителем и царем.

  •  Хранят освященную вербу целый год.
  • Веткам вербы приписывали целительные и магические свойства. Освященная верба считалась оберегом для всей семьи — веточкой прикасались к близким людям, желая им здоровья и счастья.
  • Есть такой обряд, когда после церковной службы придя домой люди, бьют друг друга вербными ветками и приговаривают: «Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат как земля» или «Верба хлест — бей до слез. Будь здоров как верба» и др. Смысл последнего обряда в том, чтобы пожелать близкому человеку здоровья и благополучия. 
  • Вербными ветками украшают стоящие в доме иконы. Это должно способствовать счастью, благополучию и здоровью всем живущим в доме.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

По церковным правилам в Вербное воскресенье нельзя:

  • стирать, убирать, гладить, делать ремонт;
  • рукодельничать, вышивать и вязать;
  • готовить горячие блюда;
  • ссориться, обижаться, сплетничать;
  • устраивать застолья, венчаться, жениться, крестить детей.

Вербное воскресенье приходится на период поста, поэтому в этот день запрещено употреблять пищу животного происхождения. Но церковь дает послабление и разрешает съесть немного рыбы и выпить вина. В целом, на праздничном столе должны присутствовать блюда только из растительных компонентов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала про праздник Благовещения: что означает этот праздник, запреты и традиции, с ним связанные.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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