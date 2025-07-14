Ключевые моменты:

Трамвай №18 разворачивается на 11-й станции Большого Фонтана

Причина — ДТП на перекрестке Дачной и Львовской улиц

H2: Движение трамваев изменили из-за аварии на Дачной

В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что в результате ДТП на перекрестке улиц Дачная и Львовская трамвайный маршрут №18 временно не курсирует по направлению к Большому Фонтану.

На время ликвидации последствий аварии трамваи маршрута №18 осуществляют разворот на 11-й станции Большого Фонтана. Информация о возобновлении полноценного движения будет предоставлена дополнительно.

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