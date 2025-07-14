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Президент Зеленский публично предложил Юлии Свириденко возглавить правительство, подтвердив слухи, циркулировавшие в последние месяцы.

На момент объявления Юлия Свириденко ещё не сделала официального заявления о согласии или отказе от предложенной должности.

Сегодня, 14 июля 2025 года, президент Владимир Зеленский провёл встречу с первой вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко.

Согласно сообщению в Telegram-канале президента, они обсудили ключевые вопросы выполнения договорённостей с европейскими и американскими партнёрами о поддержке Украины, достигнутых на недавней конференции по восстановлению страны.

– Необходимо как можно скорее реализовать всё, что может укрепить устойчивость нашего государства и общества, – отметил президент.

Он также добавил, что на встрече обсуждались конкретные шаги по усилению экономического потенциала Украины, расширению программ поддержки граждан и масштабированию собственного производства оружия.

С этой целью, по словам президента, начинается трансформация системы исполнительной власти в Украине. Именно в этом контексте Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство и существенно обновить его работу.

– Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время, – подчеркнул президент.

Слухи о возможном назначении Юлии Свириденко главой правительства ходили в политических кругах и СМИ последние несколько месяцев, что делает сегодняшнее заявление ожидаемым для многих наблюдателей. Её кандидатура часто упоминалась как одна из наиболее вероятных, учитывая ключевую роль в формировании экономической политики страны.

Сейчас всё внимание приковано к реакции Юлии Свириденко. Её решение согласиться или отказаться от должности определит дальнейшие шаги в формировании нового Кабинета Министров.

Справка ОЖ. Что известно о Юлии Свириденко

Юлия Анатольевна Свириденко (род. 25 декабря 1985 года, Чернигов) — украинский государственный деятель, экономист. С 4 ноября 2021 года совмещает должности первой вице-премьера и министра экономики Украины.

Свириденко получила высшее образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете по специальности «Менеджмент антимонопольной деятельности».

До нынешней должности занимала ряд ключевых постов в исполнительной власти:

С 2015 по 2018 год работала на разных должностях в Черниговской областной госадминистрации, в том числе возглавляла Департамент экономического развития.

С сентября 2019 по июль 2020 года была заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

С июля 2020 по ноябрь 2021 года занимала должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

С декабря 2020 по ноябрь 2021 года была членом Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

На посту первого вице-премьера и министра экономики Юлия Свириденко активно занимается вопросами экономического восстановления Украины, привлечения инвестиций, сотрудничества с международными партнёрами и реформирования экономических секторов. Она является одной из ключевых фигур в правительстве, ответственной за реализацию экономической политики в условиях полномасштабной войны.

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