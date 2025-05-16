Служба двум богам, а содержание — «казне в убыток»

Пять рейсов «Невы», открывшей на Черном море регулярную линию с Константинополем на коммерческой основе, не принесли никакой прибыли. Более того, погашать убытки пришлось вначале за счет городских средств Одессы, а за последние три рейса и вовсе державной казне. В ту пору еще не наметилось весомой разницы меж купеческими и военными пароходами. О принадлежности судна военно-морскому флоту напоминали флаг да пушки на борту. И первые пароходы с одинаковым успехом могли тогда служить сразу двум богам: Меркурию — покровителю торговли, и Марсу — богу войны. А содержание «казне в убыток» объяснялось их боевой ценностью как кораблей на случай войны.

Более того, пароход в воронцовские времена Одессы был в глазах современников и самым ярким символом мирового технического прогресса, и самой сложной из всех созданных до той поры человечеством машин, и самым дорогостоящим произведением тогдашней механики. Вот почему первое отечественное пароходство на Черном море было затеяно как акционерное общество — дабы оно располагало достаточными средствами.

Знаменательное событие для всего государства

16 мая 1833 года по ходатайству М.С. Воронцова, при поддержке министра финансов Е.Ф. Канкрина и благосклонности царя Николая I, в Одессе было учреждено «Черноморское общество пароходов» для установления постоянных морских сообщений с Константинополем. Именно эту дату и ныне отмечают как день основания легендарного ЧМП.

Начальником первого Черноморского пароходства стал сподвижник губернатора Воронцова одесский градоначальник А.И. Левшин. Для управления делами Черноморского общества собранием акционеров избиралась дирекция из трех распорядителей.

Трудно переоценить значение этого события для всей страны, ведь Одесса с первых дней была признана «южным морским окном» России в страны Западной Европы и Леванта. Паровое мореплавание в начале 30-х годов XIX века открыло необозримые горизонты для одесской торговли, а потому и внесло немалый вклад в дальнейшее процветание всего Новороссийского края.

Стали ближе порты, заметно оживилась торговля в каботаже — на внутренних морских путях. Наконец, пароходы, поддерживая регулярное почтово-пассажирское сообщение, содействовали дальнейшему приобщению всего Юга России к мировому торговому рынку.

Впоследствии казна отказалась в интересах дела от причитающейся ей доли доходов и предоставила все пароходы в собственность «Черноморского общества». Более того, Комитет Министров 25 апреля 1839 года назначил ему на три года от Государственного казначейства пособие в размере 75 тысяч рублей ассигнациями в год.

Недолгий век флота Черноморского общества

14 июня 1833 года граф Воронцов посетил с губернаторским визитом Николаевское адмиралтейство и дал там название второму одесскому пароходу. Уже в августе колесник, получивший имя «Наследник», ошвартовался в Одессе и сразу же продолжил навигацию на Константинопольской линии. Затем он был окончательно определен на внутренние линии.

Министр финансов Канкрин полагал, что создававшееся пароходство обеспечит не только заграничную, но и внутренние линии Черноморского побережья, в том числе и Кавказа.

Еще в 1831 году в Николаеве были заказаны для Черноморского каботажа «Император Николай» и «Императрица Александра» — деревянные пароходы-близнецы.

Однако одесские негоцианты-акционеры согласились только с учреждением заграничной линии Одесса–Константинополь. Поэтому, когда 9 мая 1834 года «шхипер» (капитан) англичанин Вильям Маджар принял в Николаевском порту пароход «Император Николай», он стал плавать не к берегам Крыма или Кавказа, а в пролив Босфор.

«Императрицу Александру» спустили на воду в ноябре 1832 года, но лишь через пять (!) лет после достройки в Одессе этот пароход, наконец, снимется в свой первый рейс на Константинополь.

Таким образом, флот Черноморского общества составили три парохода: «Нева», «Николай» и «Александра» (так для краткости называли одесситы суда, названные именами августейших особ). Причем два из них назначались для регулярных рейсов на Константинополь, а третий полагался для буксировки русских купеческих парусников в Босфоре или на замену одного из первых двух пароходов.

Недолог был век первых пароходов. «Николай» и «Александра» совершали регулярные рейсы Одесса–Константинополь до крайней изношенности (в 1843 году), а судьба «Невы» оказалась и вовсе незавидной. В ноябре 1840 года сильная буря застигла судно на подходах к Босфору. На второй день шторма у него была повреждена паровая машина, случились и другие опасные повреждения. Капитан Генри Роджерс стал на якорь в 50 милях восточнее Босфора. Но якорные цепи не выдержали напора стихии. «Неву» выбросило на скалы, ее участь была решена. Печальный итог катастрофы — погибли 12 моряков и 7 пассажиров.

Имя античного героя на борту — едва ли не единственное достоинство

В конце лета 1835 года обветшавшая за семь лет «Одесса» оказался напрочь «неспособной для плавания», и ей долго пришлось отстаиваться в Практической гавани порта без всякого употребления. Пока губернатор Воронцов не исходатайствовал в Санкт-Петербурге разрешение построить для азовских рейсов плоскодонный пароход с небольшой осадкой. Он был заложен 6 февраля 1837 года в Одесском порту у таможни в присутствии М.С. Воронцова, А.И. Левшина, других именитых лиц и получил громкое название «Митридат». После спуска на воду в июле 1837-го пароход был отбуксирован в Практическую гавань для достройки, во время которой на него умудрились установить паровую машину, снятую с парохода «Одесса».

На ходовые испытания в Николаев новый пароход с «сердцем» прежней «Одессы» смог выйти лишь 9 апреля 1839 года. Наконец, «Митридат» отправился в первый рейс из Одессы через Ялту и Керчь, затем в Таганрог с 34 пассажирами и грузом на борту. С той поры установилось регулярное сообщение между Керчью и Таганрогом. В дальнейшем пароход стал заходить и в Ростов, но плавал недолго. Уже 1 января 1845 года стал на прикол в Практической гавани Одессы. Из опыта мореходной практики выходило, что едва ли не единственным достоинством «Митридата» было имя античного героя на его борту.

Знаменитый флотоводец о первенцах пароходостроения

Во имя истины к месту вспомнить, как в 1841 году флотоводец и мореплаватель, командир Черноморского флота адмирал М.П. Лазарев отзывался о таких «шедеврах» местного судостроения, как «Наследник» и «Митридат»: «Пароходы эти, частью по ветхости корпусов и неблагонадежности машин, частью по малосилию, дурной и безобразной конструкции решительно нельзя признать способными для успешного и безопасного плавания».

«Мастерская мира» постаралась для России

В начале 1834 года граф Воронцов при посредничестве торгового дома Штиглица заказал в Англии пароход «Петр Великий». Построенный в Лондоне менее чем за три месяца, он был первым пароходом, изготовленным в «мастерской мира» для России. И результаты превзошли все ожидания.

29 октября того же года прибывший в Одессу «Петр Великий» был осмотрен М.С. Воронцовым и М.П. Лазаревым и найден ими «отличной конструкции, скорым на ходу, прекрасным во всех частях отделки». Газеты отмечали, что «изящное устройство и отделка сего парохода были предметом похвалы многих английских журналов». Авторитет в морском деле адмирал Лазарев счел «Петр Великий» «заслуживающим быть признанным за образец для черноморских казенных пароходов». Новый одесский пароход стал флагманом организованной при М.С. Воронцове «Комиссии черноморских пароходов», управлявшей внутренними линиями на Южных морях…

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