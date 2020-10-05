Казус в Одессе: в честь кого названа улица Спиридоновская?

Улицы в Одессе переименовываются. Некоторые — уже давно, некоторые — недавно. О названиях улиц спорят, кто-то доволен, кто-то возмущается. А вот на улице Спиридоновской мне встретился самый настоящий таблично-указательный казус по-одесски.

В советские времена улица Спиридоновская носила имя Горького. О чем и была вывешена мемориальная табличка. Позже улице вернули историческое название — Спиридоновская.

И вот теперь видим некий казус. Уличный указатель, как видим на фото, вещает: «Вулиця Спиридонівська». Ниже же читаем на табличке: «Улица названа в честь великого русского писателя, основоположника литературы социалистического реализма Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова)».

Как одно сочетается с другим? Никак.

В общем, вроде, все понятно: смешались эпохи, оставили такой вот «след». И остается теперь только улыбнуться: ну какое отношение имел основоположник литературы соцреализма к некому Спиридонову? Или Спиридону? И что здесь делает теперь «горьковская» табличка? Тем более, что улица вернула себе старое название еще в середине 90-х годов прошлого века.

Кстати, а откуда у старой одесской улицы возникло такое название — Спиридоновская? Кто-то пишет, что в честь некоего купца Спиридонова, кто-то выдвигает другие версии.

Одесский краевед и экскурсовод Евгений Гринкевич в передаче проекта «Где идем?», посвященном этой улице, рассказывает: «В декабре 1807 года в праздник святителя Спиридона Тримифунтского был освящен левый придел Преображенского собора во имя этого греческого святого. Поблизости в это время образовывалась новая улица. Вот и решили ее местные жители назвать Спиридоновской —пока еще не официально.

Официально ее название признали лишь в 1820 году. А в 1836 году она впервые была упомянута в газете «Одесский вестник».

Фото: Мария Котова