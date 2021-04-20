Новости Одессы и Одесской области

Карта скорбных мест, медики-атланты и милосердная акция: главные новости Одессы за 19 апреля

Карта скорбных мест, медики-атланты и милосердная акция: главные новости Одессы за 19 апреля

В понедельник, 19 апреля 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких главных событиях.

О грустном: в Одесской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла школьница.

А в Одессе ушла из жизни КВН-щица и сценаристка популярной в 1990-х годах телепередачи «Городок» Ирина Полторак.

Кроме того, скончался известный музыкальный педагог, заслуженный работник культуры Украины Евгений Лысюк. Он четверть века руководил одесской музыкальной школой (ныне лицей) имени Петра Столярского.

В Одессе создадут онлайн-карту «Мест скорби Одессы», на которую нанесут все действующие и ликвидированные места захоронений и массовых казней в городе в первой половине прошлого века.

О «наполеоновских планах»: департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации идет компании, которые разработают проектно-сметную документацию капитальных ремонтов двух крупнейших больниц Одессы.

Также стало известно, что в 2021-2023 гг. в Одессе откроются семь новых торгово-развлекательных центров.

И о хорошем: стену одесской Еврейской больницы украсил мурал под названием «Атланты, спасающие мир». Он создан в честь медиков, которые борются с пандемией коронавируса.

Одесситов приглашают присоединиться к празднично-красивой и милосердной акции: принять участие в создании Пасхального дерева в одесском Горсаду.

Фото Марии Котовой

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