В одесском Горсаду расцветет писанками Пасхальное дерево (фото)

Одесситов приглашают присоединиться к празднично-красивой и милосердной акции: принять участие в создании Пасхального дерева в одесском Горсаду. Это можно будет сделать 29 апреля.

Организатор акции Катя Адысева рассказывает, что украшать Пасхальное дерево креативными писанками собственного «производства» стало в Одессе чем-то вроде традиции, но в течение двух последних лет она прервалась. И вот в этом году ее решили возродить.

В этом году украшение Пасхального дерева будет иметь еще и благотворительную цель – сбор средств на дорогостоящее лекарство от спинальной мышечной атрофии для крошечного Димы Свичинского.

«Если вы хотите, чтобы ваша писанка оказалась на дереве, можно заранее принести ее в магазин «Бук» по адресу пер. Вице-Адмирала Жукова 3/7, или принять участие в развеске, которая начнется 29 апреля в 16:00», – сообщают организаторы акции.

Украшенным дерево простоит до 10 мая.

Подробности можно узнать ЗДЕСЬ.

На идею создания Пасхального дерева одесситов натолкнул немецкий пенсионер Фолькер Крафтом, который каждый год украшает семейное дерево у себя в саду.

А так украшали пасхальное дерево в Одессе в 2017 году:

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