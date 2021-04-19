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В одесском Горсаду расцветет писанками Пасхальное дерево (фото)

В одесском Горсаду расцветет писанками Пасхальное дерево (фото)

Одесситов приглашают присоединиться к празднично-красивой и милосердной акции: принять участие в создании Пасхального дерева в одесском Горсаду. Это можно будет сделать 29 апреля.

Организатор акции Катя Адысева рассказывает, что украшать Пасхальное дерево креативными писанками собственного «производства» стало в Одессе чем-то вроде традиции, но в течение двух последних лет она прервалась. И вот в этом году ее решили возродить.

В этом году украшение Пасхального дерева будет иметь еще и благотворительную цель – сбор средств на дорогостоящее лекарство от спинальной мышечной атрофии для крошечного Димы Свичинского.

«Если вы хотите, чтобы ваша писанка оказалась на дереве, можно заранее принести ее в магазин «Бук» по адресу пер. Вице-Адмирала Жукова 3/7, или принять участие в развеске, которая начнется 29 апреля в 16:00», – сообщают организаторы акции.

Украшенным дерево простоит до 10 мая.

Подробности можно узнать ЗДЕСЬ.

На идею создания Пасхального дерева одесситов натолкнул немецкий пенсионер Фолькер Крафтом, который каждый год украшает семейное дерево у себя в саду.

А так украшали пасхальное дерево в Одессе в 2017 году:

Пасхальное дерево, Одесса, 2017 г.
Пасхальное дерево, Одесса, 2017 г.2
Пасхальное дерево, писанка
Пасхальное дерево, писанка2
Пасхальное дерево, писанка3
Пасхальное дерево, писанка, украшение
Пасхальное дерево, писанка, украшение2
Пасхальное дерево, писанка, украшение3
Пасхальное дерево, писанка, украшение4
Пасхальное дерево, писанка, украшение5

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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