В Одессе умерла КВН-щица и сценаристка популярной в 1990-е телепередачи

Сегодня ночью в Одессе ушла из жизни КВН-щица и сценаристка популярной в 1990-х годах телепередачи «Городок» Ирина Полторак.
Об этом сообщил ее сын Александр Полторак.
«Сегодня ночью ушла мама… Я хочу, чтобы мы все запомнили ее такой – улыбающейся и жизнерадостной! Человеком, который дарил свет! Нам всем будет очень ее не хватать…», – написал он в Facebook.
Ранее Ирина сообщила в соцсети, что у нее обнаружили коронавирус. При этом, по словам сына, причиной смерти стал не COVID-19, но не исключено, что именно он вызвал обострение хронических болезней.
Ирину Полторак похоронили сегодня днем на одесском Еврейском кладбище.
Сегодня ночью ушла мама…
Я хочу, чтобы мы все запомнили ее такой – улыбающейся и жизнерадостной!
Человеком, который дарил свет!
Нам всем будет очень ее не хватать…
Опубликовано Александром Полтораком Воскресенье, 18 апреля 2021 г.
Ирина Полторак родилась и выросла в Одессе. Окончила филологический факультет университета имени Мечникова. Долгое время участвовала в КВН, писала сценарии к комедийным фильмам (в их числе – «Карнавальная ночь-2»). Но наибольшую известность ей принесло участие в качестве основного автора эпизодов программы «Городок».
Фото: od.vgorode.ua