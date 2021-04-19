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В Одессе умерла КВН-щица и сценаристка популярной в 1990-е телепередачи

В Одессе умерла КВН-щица и сценаристка популярной в 1990-е телепередачи

Сегодня ночью в Одессе ушла из жизни КВН-щица и сценаристка популярной в 1990-х годах телепередачи «Городок» Ирина Полторак.

Об этом сообщил ее сын Александр Полторак.

«Сегодня ночью ушла мама… Я хочу, чтобы мы все запомнили ее такой – улыбающейся и жизнерадостной! Человеком, который дарил свет! Нам всем будет очень ее не хватать…», – написал он в Facebook.

Ранее Ирина сообщила в соцсети, что у нее обнаружили коронавирус. При этом, по словам сына, причиной смерти стал не COVID-19, но не исключено, что именно он вызвал обострение хронических болезней.

Ирину Полторак похоронили сегодня днем на одесском Еврейском кладбище.

Сегодня ночью ушла мама…
Я хочу, чтобы мы все запомнили ее такой – улыбающейся и жизнерадостной!
Человеком, который дарил свет!

Нам всем будет очень ее не хватать…

Опубликовано Александром Полтораком Воскресенье, 18 апреля 2021 г.

 

Ирина Полторак родилась и выросла в Одессе. Окончила филологический факультет университета имени Мечникова. Долгое время участвовала в КВН, писала сценарии к комедийным фильмам (в их числе – «Карнавальная ночь-2»). Но наибольшую известность ей принесло участие в качестве основного автора эпизодов программы «Городок».

Фото: od.vgorode.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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