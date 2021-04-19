Умер директор одесской школы Столярского

Сегодня, 19 апреля, в Одессе на 72-м году жизни скончался известный музыкальный педагог, заслуженный работник культуры Украины Евгений Лысюк. Он четверть века руководил музыкальной школой (ныне государственный лицей) имени Петра Столярского.

Об этом сообщается на странице лицея в Facebook. Причина смерти педагога не уточняется.

Евгений Лысюк – уроженец Одессы. Окончил консерваторию имени Неждановой. Преподавал в родном вузе, а позже в течение 25 лет руководил музыкальной школой Столярского. В последние годы занимал должность замдиректора по воспитательной работе.

«За годы работы он не только воспитал огромное количество профессиональных пианистов, но и защищал школу Столярского от невзгод в сложные годы становления нашего государства. Своим руководством Евгений Леонидович смог сохранить и умножить традиции профессионального музыкального воспитания», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью в Одессе ушла из жизни КВН-щица и сценаристка популярной в 1990-х годах телепередачи «Городок» Ирина Полторак.