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Умер директор одесской школы Столярского

Умер директор одесской школы Столярского

Сегодня, 19 апреля, в Одессе на 72-м году жизни скончался известный музыкальный педагог, заслуженный работник культуры Украины Евгений Лысюк. Он четверть века руководил музыкальной школой (ныне государственный лицей) имени Петра Столярского.

Об этом сообщается на странице лицея в Facebook. Причина смерти педагога не уточняется.

Евгений Лысюк – уроженец Одессы. Окончил консерваторию имени Неждановой. Преподавал в родном вузе, а позже в течение 25 лет руководил музыкальной школой Столярского. В последние годы занимал должность замдиректора по воспитательной работе.

«За годы работы он не только воспитал огромное количество профессиональных пианистов, но и защищал школу Столярского от невзгод в сложные годы становления нашего государства. Своим руководством Евгений Леонидович смог сохранить и умножить традиции профессионального музыкального воспитания», – говорится в сообщении.

Сьогодні пішов з життя Заслужений працівник Культури України, людина, що протягом 25 років займала посаду директора…

Опубликовано Одеський Державний Музичний Ліцей ім. проф. Столярського Понедельник, 19 апреля 2021 г.

 

Как сообщалось ранее, сегодня ночью в Одессе ушла из жизни КВН-щица и сценаристка популярной в 1990-х годах телепередачи «Городок» Ирина Полторак.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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