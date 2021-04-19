В Одессе создадут онлайн-карту мест массовых казней и захоронений

В Одессе создадут онлайн-карту «Мест скорби Одессы», на которую нанесут все действующие и ликвидированные места захоронений и массовых казней в городе в первой половине прошлого века.

Об этом в Facebook сообщил одесский историк-краевед Александр Бабич.

Инициаторами проекта «Места скорби Одессы» выступила группа историков: Дмитрий Жданов, Андрей Крантов Руслан Шеремета, Сурилов Александр, Андрей Дембицкий и другие, которые состоят в общественной организации «Суспільство та історична спадщина».

В предварительном списке— 103 таких места: действующие и ликвидированные кладбища, места массовых казней и места Холокоста, одиночные и групповые могилы (воинские, гражданские и т.д.) кладбища военнопленных и захоронения немцев, румын, словаков.

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Фото: Александр Бабич/Фейсбук