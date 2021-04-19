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В Одессе хотят открыть 7 новых торговых центров за 3 года

В Одессе хотят открыть 7 новых торговых центров за 3 года

В Одессе в ближайшие три года могут появиться семь новых торгово-развлекательных центров.

Об этом сообщил информагентству «Интерфакс-Украина» руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник.

По данным эксперта, в Одессе в 2021-2023 гг. откроются ТРЦ общей площадью 196,3 тыс. кв. м.

В частности, на этот год запланирован старт работы ТРЦ «Остров» и «Меркурий», в 2022-м – «Акварель», в 2023-м – «Сады Таирова», «Люстдорфский», «Ипподром» и Art Ville.

Всего в Украине в указанный период хотят открыть 28 торговых центров общей площадью около 850 тыс. кв. м. Из них восемь ТРЦ планируют построить в Киеве, по три – в Харькове и Виннице, по два ТРЦ – в Днепре и Житомире и по одному – в Хмельницком, Ужгороде и Каменец-Подольском.

А вот открывать новые торговые центры в Запорожье, Чернигове и Николаеве не планируется.

Фото: Культурометр

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