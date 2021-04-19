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На стене одесской Еврейской больницы появится мурал в честь врачей

На стене одесской Еврейской больницы появится мурал в честь врачей

Стену Одесской городской клинической больницы №1, именуемой в народе Еврейской, украсил мурал под названием «Атланты, спасающие мир». Он создан в честь медиков, которые борются с пандемией коронавируса, пишет «Думская».

Идея создать серию настенных рисунков в честь врачей принадлежит руководителю одесской студии Peach, создателю ряда уличных арт-объектов в Одессе Алексею Шкурату.

Как пояснил художник, авторам проекта захотелось «связать одесскую культуру, врачей и ценность их труда».

«Так одесские атланты стали врачами, которые на своих плечах держат планету, спасают наши жизни», – говорит Алексей Шкурат.

Первый мурал о подвиге медиков решили сделать на стене Еврейской больницы, поскольку здесь расположены два отделения для «ковидных» пациентов. Художники изобразили знаменитых атлантов с дома Фальц-Фейна в виде медиков в защитных масках. А вместо гигантского шара они держат на своих руках планету Земля. Рисунок венчают слова благодарности на украинском языке и, по просьбе руководства больницы, на иврите.

Автор эскиза – мультимедиа-художница Августина Землянская.

В дальнейшем художники планируют создать еще несколько подобных произведений уличного искусства. Следующий мурал, возможно, появится на стене Одесской городской клинической инфекционной больницы. Этот арт-объект реализуют совместно с художницей Лесей Вербой – автором настенного портрета выдающегося еврея Владимира Жаботинского, который появился недавно на стене дома №33 по улице Базарной.

Для работы художники используют экологически чистые краски и специальный лак, который защитит рисунок от ветра и дождя.

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Фото: Алексея Сорокина

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